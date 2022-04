Windows Autopatch aktualizuje operační systém, kancelářský balík i ovladače

Microsoft počínaje červencem tohoto roku zpřístupní firemním zákazníkům s operačními systémy Windows 10, 11 a 365 s licencemi Enterprise E3 nebo vyššími novou službu Windows Autopatch. Ta bude automaticky zajišťovat aktualizace systému Windows a kancelářského balíku Office, informuje Bleeping Computer.

Windows Autopatch má fungovat se všemi podporovanými verzemi systémů Windows 10, Windows 11 a Windows 365 Enterprise. Operační systémy Windows Server a Windows 365 Business však podporovány nebudou.

Windows Autopatch

„Tato služba bude automaticky a bez dalších nákladů udržovat software Windows a Office na registrovaných koncových bodech aktuální. Každé druhé úterý v měsíci bude 'jen další úterý',“ slíbil senior manažer pro produktový marketing Lior Bela.

Patrně nejzásadnější změnou proti řešení v podobě podnikového WSUS je přesun zavádění aktualizací z jednotlivých firem na Microsoft. Břemeno plánování aktualizačního procesu (včetně zavádění a pořadí) tak již nebude ležet na bedrech firemního IT oddělení.

Windows Autopatch automaticky rozdělí podniková zařízení do čtyř skupin

Windows Autopatch automaticky rozdělí podniková zařízení do čtyř skupin – takzvaných „kruhů“. Nejméně jich bude v „testovacím kruhu“, za kterým bude následovat „první kruh“ obsahující přibližně 1 % všech zařízení, která je nutné udržovat aktuální. Třetí „rychlý kruh“ má obsahovat zhruba 9 % a poslední „široký kruh“ zbývajících 90 % zařízení.

Poměry počtu zařízení v kruzích

Zařazování jednotlivých zařízení do příslušných kruhů bude probíhat automaticky a bude schopné reagovat na přidávání i odebírání počítačů a tabletů z firemní flotily. „Protože je však každá organizace jedinečná, ponecháme podnikovým správcům IT možnost přesouvat konkrétní zařízení z jednoho kruhu do druhého,“ vysvětluje Bela.

Nejdřív otestovat, pak pustit dál

Po nastavení testovacích kruhů budou aktualizace nasazovány postupně, počínaje testovacím kruhem. Na další kruhy budou nové záplaty instalovány až po uplynutí zkušebního období, během kterého bude sledován a porovnáván výkon zařízení s metrikami před aktualizací.

Autopatch bude vybaven funkcemi Halt a Rollback, jež automaticky zablokují použití aktualizací na vyšší testovací kruhy nebo je vrátí zpět. „Kdykoli se vyskytnou problémy s jakoukoli aktualizací, náprava se zapracuje a aplikuje na budoucí nasazení, což poskytuje úroveň proaktivních služeb.“ slibuje Bela.

Další informace o připravované službě Windows Autopatch můžete načerpat na stránkách Microsoftu, kde je k dispozici nejen podrobné představení, ale i odpovědi na nejčastěji kladené otázky.