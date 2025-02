Windows a Xbox sbírají drobky. Microsoft vydělává hlavně na cloudu a firemních službách

Microsoft zveřejnil finanční výsledky na druhé čtvrtletí fiskálního roku 2025 a šlo historicky o nejúspěšnější kvartál. Tržby meziročně stouply o 12 % na 69,6 miliardy dolarů, provozní zisk se zvýšil o 17 % na 31,7 miliardy a čistý o 10 % na 24,1 miliardy dolarů.

Nejsilnější divizí zůstává Productivity and Business Processes, která do pokladny přinesla bezmála 30 miliard dolarů. Příjmy z předplatných Microsoft 365 pro firmy a Dynamics 365 rostly dvouciferným tempem. LinkedIn si polepšil o 9 %. Spotřebitelská verze Microsoftu 365 pak o 8 %, celkově má již 86,3 milionu předplatitelů balíku MS Office a OneDrive.

Cloudové a serverové produkty přinesly přes 25 miliard dolarů, kde to táhne zejména Azure s 32% nárůstem příjmů. A specificky pak AI služby v něm běžící (například ChatGPT) vyrostly o 157 %.

Divize Tržby Provozní zisk Productivity and Business Processes 29,44 mld. USD (+14 %) 16,89 mld. USD (+16 %) Intelligent Cloud 25,54 mld. USD (+19 %) 10,85 mld. USD (+14 %) More Personal Computing 14,65 mld. USD (+0 %) 3,92 mld. USD (+32 %)

To divize More Personal Computing stagnovala, zato její provozní zisky nezvykle vzrostly o 32 % na skoro 4 miliardy dolarů. Daří se softwaru a službám, ale hardware se propadá. Například licence z prodejů OEM Windows vzrostly meziročně o 4 %, prodeje počítačů Surface o 4 % oslabily. Prodeje her a Game Passu byly o 2 % lepší, ale prodeje Xboxů se propadly o 29 %, kvůli čemuž i celý herní segment hlásí 7% propad příjmů.