Windows 95 slaví 30 let. V mnoha ohledech revoluční systém, na který se stály fronty skoro jako na iPhone

Ve čtvrtek, 24. srpna 1995, bylo sychravo, ranní obloha hrozila deštěm a mocný vítr od Pacifiku lomcoval obřími stany pro tisíce návštěvníků. Pak se počasí umoudřilo a Bill Gates, tehdy ještě bez šedin, mohl představit světu Windows 95.
Microsoft vypustil do prodeje operační systém, který v následujících letech potvrdil absolutní nadvládu Redmondu na pracovních stanicích a domácích počítačích po celém světě. Operační systém, na který se stály podobné fronty jako o více než dekádu později na iPhone.
Uvedení na trh provázela masivní kampaň, jejíž součástí byl například reklamní spot s písní „Start me up“ kapely Rolling Stones odkazující na klíčový ovládací prvek v podobě tlačítka Start.
Podle zvěstí zaplatil Microsoft Stounům za použití songu mezi osmi až čtrnácti miliony dolarů. Později firma uvedla, že cena byla podstatně nižší.
Do propagace Microsoft zapojil také tehdejší hvězdy seriálu Přátelé Jennifer Aniston a Matthewa Perryho, kteří v půlhodinovém sitkomu představovali zásadní funkce do značné míry opravdu revolučních Pětadevadesátek.
Dlouhá cesta
Na přípravách Windows 95 začali v Microsoftu pracovat v březnu 1992; těsně po vydání Windows 3.1. V té době probíhal paralelně také vývoj síťové verze Windows 3.11 for Workgroups a Windows NT 3.1. První specifikace systému vyvíjeného pod kódovým označením Chicago byly dokončeny 30. září 1992.
Významným konkurentem a vyzyvatelem byla Microsoftu společnost IBM, která v době nástupu Windows 3.1 zahájila prodej svého operačního systému OS/2 2.0. Ten byl na svou dobu pokrokový hned v několika směrech, především však v oblasti ovládání a uživatelského rozhraní.
Uvedení na trh doprovázela masivní kampaň
Zároveň byl díky spolupráci obou velikánu kompatibilní s aplikacemi pro Windows, a tak se zpočátku předpokládalo, že obsadí počítače náročnější klientely a podniky.
Stal se však pravý opak a OS/2 se nikdy nepodařilo prosadit. Jistý podíl svého času získaly snad jen na některých terminálech – třeba v bankomatech. Můžeme konstatovat, že od druhé poloviny devadesátých let vývoj tohoto nesporně zajímavého systému upadal a definitivně poslední verze OS/2 Warp 4.5 byla uvolněna v roce 1999.
Velký krok vpřed
Windows 95 přinesly proti předchozím verzím opravdu pořádnou porci novinek, a to jak v grafickém uživatelském rozhraní, tak i pod kapotou. Kromě tlačítka a nabídky Start to byl například hlavní panel, sloužící pro rychlé přepínání mezi aplikacemi pomocí myši. Panel také obsahoval oznamovací oblast, používanou k zobrazení ikon aplikací běžících na pozadí, aktuálního času a ovládání hlasitosti.
Další zásadní novinkou, kterou dnes považujeme za samozřejmost, bylo zavedení konceptu plug and play. Cílem bylo zjednodušení instalace periferií, kdy systém po připojení automaticky detekoval hardware, vyhledal a nainstaloval odpovídající ovladače.
Nutno podotknout, na svou dobu šlo sice o radikální vylepšení, neboť instalace hardwaru často vyžadovala až šamanské schopnosti, nicméně ne vždy všechno fungovalo tak, jak bychom si představovali.
Nezapomenutelný MS DOS
Nesporným přínosem proti operačnímu systému MS DOS byl přechod ze 16bitové architektury na 32bitovou. K úplnému odtržení od platformy DOS však došlo až o mnoho let později. „Devadesát pětky“ stále vyžadovaly DOS pro některé operace a programy. Kompatibilita se 16bitovými aplikacemi pro starší operační systémy byla jedním z hlavních požadavků na Windows 95.
Zatímco jádro operačního systému bylo plně 32bitové, velká část kódu (zejména v oblasti uživatelského rozhraní) zůstala 16bitová z důvodů výkonu, kompatibility i časových omezení. To mělo zásadní vliv na nevalnou stabilitu systému a vedlo k častým haváriím aplikací.
Průzkumník nahradil Správce souborů
DOS byl stále nedílnou součástí, byl načítán během zavádění a uživatelé mohli při spuštění stiskem klávesy F8 zabránit načtení grafického prostředí a pracovat pouze v jeho textovém režimu. To vyvolalo rozsáhlou diskuzi mezi laickou i odbornou veřejností, točící se kolem otázky, zda jsou Windows 95 skutečným operačním systémem, nebo jen grafickou nadstavbou DOSu.
Udržování systému MS-DOS v paměti umožňovalo Windows 95 používat staré ovladače hardwaru v případech, kdy nebyl k dispozici vhodný software pro Windows. Pamětníci si možná vzpomenou například na zvukové karty, jejichž konfigurace byla zapsána v zaváděcích souborech autoexec.bat a config.sys. Windows 95 byly také schopny používat 16bitové ovladače pro Windows 3.x.
Legendární IE
Spolu s Windows 95 také debutoval webový prohlížeč Internet Explorer, kterému jsme se podrobně věnovali v tomto článku. Nutno připomenout, že Windows 95 byly původně dodávány bez této aplikace a výchozí síťová instalace neměla protokol TCP/IP. K datu vydání systému byl k dispozici Internet Explorer 1.0, ale pouze v rámci doplňkového balíčku Plus!
OEM sestavení Service Release 1 bylo první verzí systému Windows obsahující aplikaci Internet Explorer (ve verzi 2.0). Ačkoli nebyl k dispozici odinstalační program, mohl by být prohlížeč v případě potřeby relativně snadno odstraněn. Sestavení Service Release 2 pak obsahovalo aplikaci Internet Explorer ve verzi 3.0. Tato verze také mimochodem přinášela podporu nového hardwaru, zejména pevných disků větších než 2 GB.
MSIE 3 a 4 ve Windows 95
Pozdější Internet Explorer 4 přinesl integraci funkce Active Desktop a propojení prohlížeče s Průzkumníkem. V posledním OEM sestavení Service Release 2.5 docházelo k instalaci prohlížeče během prvního spuštění systému.
Dlouhé názvy a další vylepšení
Podstatnou novinkou Windows 95 byl 32bitový přístup k souborům a s ním související podpora dlouhých názvů souborů. Zatímco v MS DOS se názvy skládaly z maximálně osmi znaků (a tří znaků pro příponu), Windows 95 nabídly možnost vytvářet soubory s názvy dlouhými až 255 znaků. Ke správě souborů sloužil, stejně jako dnes, Průzkumník, který nahradil původního Správce souborů.
Společně s touto verzí přišla změna terminologie, kdy se místo označení „adresář“ začala používat „složka“, což korespondovalo i s grafickým znázorněním, odpovídajícím papírové složce na dokumenty.
Nabídka Start, vyvolávaná klepnutím na tlačítko na hlavním panelu
Pozornost byla věnována i zdánlivým detailům. Například za znělkou, která se ozývala během spouštění systému, stojí anglický hudebník, hudební producent a skladatel Brian Eno. Šest sekund trvající skladba se zapsala do dějin jako The Microsoft Sound.
Požadavky na instalaci
Podíváme-li se dnešní perspektivou na minimální požadavky pro instalaci Windows 95, vypadají skoro až úsměvně. Nesmíme však zapomínat na to, že hledíme skoro celé čtvrtstoletí dozadu. Začněme procesorem, kde byl jako minimum požadován Intel 80386DX na libovolné rychlosti. Kdo měl v té době „486ku“ nebo špičkové Pentium, ten si mohl vychutnat „devadesát pětky“ v maximální plynulosti.
Z hlediska operační paměti byly minimem 4 MB (ano, skutečně mluvíme o megabajtech). Jako u všech Windows ale platilo, že více RAM znamenalo o něco rychlejší odezvu systému. Z hlediska prostoru na pevném disku bylo požadováno 50 až 55 MB – v závislosti na instalovaných funkcích. Už v roce 1995 však byly stroje odpovídající „minimálním požadavkům“ vhodné pouze pro základní práci. Jako optimální byl doporučován procesor Intel 486 či kompatibilní v kombinaci s alespoň 8 MB RAM.
Pro starší počítače byly Windows 95 k dispozici i varianta na třinácti 3,5 disketách
Pamětníci možná vzpomenou, že Windows 95 byly distribuovány na kompaktních discích, jejichž kapacitu ale ani zdaleka nezaplnily. Pro starší počítače byla k dispozici i varianta na třinácti 3,5" disketách ve speciálním formátu DMF (Distribution Media Format), který dovolal na jedno médium uložit až 1680 kB dat. Pozdější sestavení OSR 2.1 již vyžadovalo dvojnásobek disket.
Tři roky po uvedení spatřila světlo světa další verze operačního systému, podstatně vylepšené Windows 98. Microsoft ukončil podporu systému Windows 95 na konci prosince 2001.
Jak si pohrát s Pětadevadesátkami i dnes?
Pokud si chcete na Windows 95 zavzpomínat, můžete vyzkoušet online emulátor, nebo mnohem svižnější virtualizaci. Stačí nainstalovat VirtualBox a stáhnout obraz s nainstalovanými a nastavenými Pětadevadesátkami z webu Archive.org.
Windows 95 v prohlížeči a VirtualBoxu