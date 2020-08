Windows 95 mají 25 let. Hranatá šedá okna a nabídka Start uchvátily davy

24. srpna 1995 vystoupil Bill Gates za tónů Start Me Up od Rolling Stones na pódium a představil nový produkt, který měl brzy změnit Microsoft i samotný svět. Na scéně objevily Windows 95 a vedle nich také Internet Explorer, který se měl na dlouhá léta stát okénkem do internetu pro první generaci domácích webařů.

Z Windows 95 se prakticky okamžitě stal obchodní trhák. Během první hodiny zájemci rozebrali více než milion krabic a Pětadevadesátky obsadily post nejprodávanějšího operačního systému.

Mohlo to dopadnout jinak

Na přípravách Windows 95 začali v Microsoftu pracovat v březnu 1992; těsně po vydání Windows 3.1. V té době probíhal paralelně také vývoj síťové verze Windows 3.11 for Workgroups a Windows NT 3.1. První specifikace systému vyvíjeného pod kódovým označením Chicago byly dokončeny 30. září 1992.

Systém definitivně rozčísl otázku, přelomu 80. a 90. let, kdo opravdu ovládne pracovní stanici a osobní počítač. Ačkoliv měl Microsoft díky DOS a spolupráci s IBM nakročeno k tomu, aby to byl právě on, na scéně byla hromada systémů kompatibilních s platformou IBM PC a samo IBM si u Microsoftu objednalo vývoj operačního systému OS/2.

OS/2 měl být maximálně kompatibilní s aplikacemi DOS a Windows, systém byl však zároveň mnohem pokročilejší než rané verze Windows přelomu desetiletí. Zpočátku se předpokládalo Windows obsadí počítače běžných uživatelů, kdežto OS/2 počítače náročnější klientely a podniky.

Nebýt podnikových Windows NT, které Microsoft vyvíjel paralelně s pětadevadesátkami, mohlo to všechno dopadnout úplně jinak, jenže Windows se tím nakonec prosadily i v podnicích, kdežto na OS/2 se postupně zapomnělo. Jistý podíl svého času získal snad jen na některých terminálech – třeba v bankomatech.

Nové grafické uživatelské rozhraní

Ale zpět k Windows 95. Systém ohromil veřejnost především svým novým uživatelským rozhraním, které udělalo tlustou čáru za minulostí éry Windows 3.x a přineslo na pracovní plochu prvky, které se vlastně až na epizodu s Windows 8 dodnes příliš nezměnily.

Od roku 1995 tak máme hlavní lištu se systémovými nástroji a časem při pravém okraji a systémovým roletovým menu při levém okraji. Ano, hlavně máme od té doby onu moderní nabídku Start, která sice sama o sobě není vynálezem Microsoftu, ale stala se součástí DNA jeho GUI a UX. Když ji proto ve Windows 8.0 krátce opustil a nahradil za celoobrazovkovou šachovnici dotykového prostředí Metro, sklidil kritiku komunitu a mnoho uživatelů raději zůstalo na Windows 7.

Další zásadní novinkou, kterou dnes považujeme za samozřejmost, bylo zavedení konceptu plug and play. Cílem bylo zjednodušení instalace periferií, kdy systém po připojení automaticky detekoval hardware, vyhledal a nainstaloval odpovídající ovladače.

Nutno podotknout, na svou dobu šlo sice o radikální vylepšení, neboť instalace hardwaru často vyžadovala až šamanské schopnosti, nicméně ne vždy všechno fungovalo tak, jak bychom si představovali.

Co Windows 95 potřebovaly k chodu

Procesor: Intel 386DX a vyšší

Intel 386DX a vyšší Operační paměť: 4 MB RAM

4 MB RAM Pevný disk: 40 MB

40 MB Periferie: Disketová jednotka, myš, klávesnice, VGA monitor, modem

Nezapomenutelný MS DOS

Nesporným přínosem proti operačnímu systému MS DOS byl přechod ze 16bitové architektury na 32bitovou. K úplnému odtržení od platformy DOS však došlo až o mnoho let později. „Devadesát pětky“ stále vyžadovaly DOS pro některé operace a programy. Kompatibilita se 16bitovými aplikacemi pro starší operační systémy byla jedním z hlavních požadavků na Windows 95.

Zatímco jádro operačního systému bylo plně 32bitové, velká část kódu (zejména v oblasti uživatelského rozhraní) zůstala 16bitová z důvodů výkonu, kompatibility i časových omezení. To mělo zásadní vliv na nevalnou stabilitu systému a vedlo k častým haváriím aplikací.

DOS byl stále nedílnou součástí, byl načítán během zavádění a uživatelé mohli při spuštění stiskem klávesy F8 zabránit načtení grafického prostředí a pracovat pouze v jeho textovém režimu. To vyvolalo rozsáhlou diskuzi mezi laickou i odbornou veřejností, točící se kolem otázky, zda jsou Windows 95 skutečným operačním systémem, nebo jen grafickou nadstavbou DOSu.

Udržování systému MS-DOS v paměti umožňovalo Windows 95 používat staré ovladače hardwaru v případech, kdy nebyl k dispozici vhodný software pro Windows. Pamětníci si možná vzpomenou například na zvukové karty, jejichž konfigurace byla zapsána v zaváděcích souborech autoexec.bat a config.sys. Windows 95 byly také schopny používat 16bitové ovladače pro Windows 3.x.

Příchod IE, USB a DirectX

Nové grafické uživatelské rozhraní však nebylo jedinou novinkou. A další novinky dorazily během následujících měsíců ve formě servisních balíčků. Windows 95 tak postupně dostaly zmíněný Internet Explorer, který byl zpočátku distribuovaný samostatně, Microsoft dále postupně dokončil transformaci na 32bitový systém, naučil se pracovat s USB, nabídl herní technologii DirectX nebo třeba souborový systém FAT32.

Zbytek příběhu už znáte. Na Windows 95 postupně navázaly Windows 98, Windows Me, poté Microsoft sjednotil domácí Windows s podnikovou větví NT, a zrodila se tak řada začínající Windows 2000 a konče současnými Desítkami.

A jen tak mimochodem, z Billa Gatese se stal na dlouhé roky nejbohatší člověk planety a z Microsoftu na přelomu století nejbohatší firma obchodovaná na americké burze.