Windows 365 se těsně propojí s Windows 11. Cloudový systém poběží i bez internetu

Nebyly to jen chystané novinky pro Windows 11, které Microsoft před pár dny představil. Jeho vize hybridní budoucnosti zahrnuje také cloudové počítače. Jeho službu Windows 365 čekají významné inovace, které se aspoň z části s Jedenáctkami přímo pojí. Snahou je platformy propojit, aby se mezi nimi dalo snadno přepínat.

Chystá se nový klient, který se časem stane součástí základní výbavy Windows 11, ale nainstalujete jej také do Windows 10. Klient nabídne tipy pro práci a ovládání nebo nástroje pro správu a diagnostiku. Dnes můžete Windows 365 používat v prohlížeči, případně v letitém klientu pro vzdálenou plochu.

Bude také možné se z prostředí lokálních Windows 11 přepnout do Windows 365 tak, jako byste se přepnuli na virtuální plochu. Využijete k tomu tedy buď tlačítko na hlavním panelu, nebo klávesovou zkratku.

Aby bylo používání cloudového počítače co nejsnazší, umožní Microsoft dokonce bootování přímo do Windows 365. Znamená to, že nejdříve nastartuje lokální instalace Windows 11, pak se přihlásíte přes Windows Hello a hned poté se už systém přihlásí do cloudového počítače, takže tenhle krok nebudete muset činit manuálně.

Půjde to i bez připojení

Časem dokonce padne největší překážka v používání cloudového počítače, který není dostupný bez připojení. Microsoft v tomto případě zmiňuje ještě méně detailů než u výše popsaných funkcí, Windows 365 Offline nicméně nabídne práce v režimu bez připojení. K tomu bude potřeba data stáhnout do mezipaměti.

O kolik dat půjde nebo jak spolehlivé toto řešení bude, nevíme. Redmondští pouze předesílají, že když vypadne připojení, nabídne vám systém práci offline. Jakmile se zase připojíte, změny se synchronizují s cloudem. Microsoft neposkytl ani časový rámec, takže nevíme, kdy tuto funkcionalitu nabídne.

