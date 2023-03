Windows 365 offline ještě neběží, ale aspoň vyšel slíbený klient pro Windows 11 a 10

Před rokem jsme zkoušeli Windows 365, tedy cloudový počítač. V té době Microsoft mluvil o několika novinkách včetně toho, že chce cloudovou službu integrovat do Windows – zatím se ke vzdálenému počítači připojíte přes prohlížeč. Po roce svůj slib naplnil.

Specificky by se klient měl časem stát základní součástí Windows 11, ale na to si budeme muset počkat. Prý to nebude trvat dlouho.

Prozatím platí, že si samostatný klient stáhnete z Microsoft Storu, případně přímo z webu windows365.microsoft.com. K dispozici je jak pro Jedenáctky, tak pro Desítky (aspoň ve verzi 21H2). Veřejné testování začalo loni v říjnu, teď Microsoft vyhlašuje všeobecnou dostupnost.

Klient nabízí to, co byste čekali. Díky němu můžete používat cloudový počítač i v celoobrazovkovém režimu, nechybí nabídka pro restartování a resetování zařízení, podporovány jsou různé metody autentifikace. Podporovány jsou dále nástroje na čtení obrazovky a klávesové zkratky.



Klient pro Windows 365 vychází pro všechny s Windows 11 a 10

(foto: Microsoft / Windows Experience Blog)

Každá relace automaticky začíná v celoobrazovkovém režimu, funguje i zobrazení na více obrazovkách. Při práci v okně se rozlišení vzdáleného počítače samo přizpůsobí.

Zdroje: Windows Experience Blog | Windows IT Pro Blog