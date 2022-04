Před 30 lety přišly Windows 3.1. Pořád ještě bez Startu, zato konečně s češtinou

Přesně před 30 lety, 6. dubna 1992, Microsoft vydal Windows 3.1. Po dvou letech od trojkové verze se v Redmondu podařilo změnit několik důležitých komponent na pozadí systému, byť na první pohled novinky nebyly tolik vidět.

Windows 3.1 zahodily podporu nejstaršího hardwaru a slibovaly stabilnější chod. Podporovaly až 256 MB RAM a v tzv. rozšířeném módu 386 teoreticky až 4 GB, jakkoliv to bylo v té době nepředstavitelně mnoho. A vůbec poprvé se kromě disket objevila i verze distribuovaná na CD. Systém už ostatně v základu disponoval multimediální podporou s přehrávačem videoklipů a hudebních disků.

Microsoft systém doplnil o písma typů TrueType, která byly založená na vektorových křivkách, takže se daly neomezeně zvětšovat. Windows mohli začít respektovat i détépáci, kteří chtěli na počítači připravovat tištěná média. Do „tří jedniček“ pak Microsoft poprvé nasadil i písma Times New Roman, Arial a Courier New, která jsou často používaná ještě dnes. (Sama o sobě jsou ale starší.)

Ve Windows 3.1 debutovala hra Hledání min, která nahradila dřívější Reversi. Jde též o první systému, který ukládal nastavení do databáze (registru), což Windows zůstalo dodnes. Ještě cennější však bylo, že Microsoft vzal poprvé na milost východoevropské jazyky, takže Windows 3.1 konečně podporovaly diakritiku a zároveň celý systém včetně instalátoru byl v češtině.

Windows 3.1 si můžete vyzkoušet online ve webovém emulátoru

Rok a půl po vydání přišly Windows 3.11 coby bezplatná aktualizace, která víceméně jen opravovala chyby. Existovaly i Windows 3.2, ale to bylo zvláštní verze určená pro čínský trh. Později vyšlo také rozšíření Windows for Workgroups 3.1 a 3.11 zlepšující podporu počítačových sítí. Vedle nich už ale Microsoft pomalu ladil Windows NT 3.1 přinášející zcela nové jádro se zaměřením na výkonné pracovní stanice.

To však pořád byla zvláštní větev, která se dlouho vyvíjela jiným směrem. Nástupcem Windows 3.11 byly revoluční Windows 95. Jedničky přinesly okna, trojky ikony a devadesát pětky pak plnohodnotnou plochu s hlavním panelem, oznamovací oblastí s hodinami, nabídku Start a okna s křížkem, čtverečkem a čárkou, jako to známe dodnes.