Windows 12 letos nedorazí. Microsoft se ještě minimálně jeden rok soustředí na Jedenáctky

Microsoft oznámil, že ve druhé polovině vyjdou Windows 11 25H2. Navážou tak na loňskou edici 24H2 a prodlouží život Jedenáctek o další rok. To znamená, že mainstreamová podpora u verzí Home a Pro potrvá někdy do podzimu 2027 a u Enterprise a Education bude ještě o rok delší.

Firma nemluví o žádných konkrétních novinkách. Jen potvrzuje, že 25H2 sdílí vývojovou větev s 24H2, takže přechod by měl být bezbolestný a bez problémů s kompatibilitou. A veškeré nové funkce, které dorazí do 25H2, půjde zpětně doplnit i do starší verze.

Oznámení další iterace Jedenáctek by sama o sobě byla nudná zpráva, ale přichází v zajímavém kontextu. Delší dobu se šuškalo o tom, že by na podzim po čtyřech letech mohly přijít Windows 12. Doplňování novinek do Windows 11 tuto skutečnost ale spíš vylučuje.

V úterý 14. října navíc skončí rozšířená podpora Windows 10, takže by dávalo smysl uvést další generaci systému. Pokud se tak nestane, bude to vůbec poprvé, co Microsoft bude mít na trhu pouze jednu udržovanou verzi Windows.

Délka podpory spotřebitelských verzí Windows (+ Windows 2000)

Desítky sice budou mít teoreticky další tři roky podpory před sebou, ale ta už bude pouze placená. Tři roky života navíc si navíc budou moci zaplatit jen firmy. Domácí edice získají maximálně jeden rok. Tzv. Extended Security Update bude za 30 dolarů, ale uživatelé mají dva způsoby, jak ji získat i bez placení.