Windows 11 vynucuje Edge ještě agresivněji než dřív. EdgeDeflector už nefunguje

I když si ve Windows 10 a 11 nastavíte vlastní internetový prohlížeč jako výchozí, některé odkazy se stále otevírají v prohlížeči od Microsoftu. Týká se to např. miniaplikace na hlavním panelu, nápovědy či Cortany. Zde totiž Microsoft používá URI s předponou microsoft-edge:, jak v červnu popsal kolega Lukáš Václavík.

V drtivé většině případů tedy můžete používat svůj oblíbený prohlížeč, ona menšina případů, kdy to nejde, ovšem představuje kontroverzní téma.

Část komunity dokonce vyrobila nástroj EdgeDeflector, který do vámi nastaveného výchozího prohlížeče přesměrovává odkazy, které by jinak Windows automaticky otevřel v Edgi. Stejné chování se přeneslo z Desítek do Windows 11. Nedávno vydané testovací sestavení 22494 ale vynucuje použití Edge v dané množině případů ještě pevněji.

Chování Windows už nelze snadno obejít

V důsledku toho tak přestal fungovat i zmíněný EdgeDeflector. Potvrzuje to Daniel Aleksandersen, člen vývojového týmu, s tím, že se na podobnou eventualitu chystal. Z rukávu však prý nevysype nedestruktivní řešení. Poukazuje na to, že prohlížeče Brave a Firefox implementovaly nebo implementují stejné chování jako EdgeDeflector, tj. předponu microsoft-edge: ze zachycených odkazů odebírají.

Když např. v Nastavení otevřete odkaz vedoucí na nápovědu na webu, Microsoft vám nedá na výběr žádný z alternativních prohlížečů, které na počítači případně máte

Brave s tím začal ve verzi 1.30.86 před koncem září. Mozilla na implementaci pracuje, viz Bug 1726697. EdgeDeflector má podle Aleksandersena zhruba půl milionu uživatelů a uživatelek. Oproti tomu Firefox se navzdory roky trvajícímu poklesu může chlubit výrazně větší základnou, každý měsíc ho použije přes 200 milionů lidí.

Vývojář odhaduje, že to může být důvod, proč teď Microsoft věnoval čas nalezení způsobu, jak si použití Edge v některých scénářích vynutit. Což znamená, že protokol microsoft-edge: smí nadále obsluhovat jedině Edge. Už nefungují zásahy do registru, modifikace nastavení pro partnery OEM ani aplikace pro výběr výchozího programu ani další metody.

EdgeDeflector nebude zaktualizován, dokud si Microsoft své chování nerozmyslí, uvádí Aleksandersen. Případné obejití tohoto nastavení Windows 11 by vyžadovalo náročné zásahy do systému a touto cestou vývojář odmítá jít.

