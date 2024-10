Windows 11 vrátí malé ikonky na hlavní panel. Betaverze ukázala, že dostaneme na vybranou

Když Microsoft pro Windows 11 znovu naprogramoval hlavní panel, tak tento klíčový prvek ztratil některé dříve dostupné funkce. Psali jsme několikrát o tom, jak se ztracené funkce trousí zpět. Chystá se další – ikony na hlavním panelu půjde zmenšit.

Funkci objevil leaker @phantomofearth v čerstvě vydaném sestavení 22635.4291 v kanále Beta. Zatím je vypnutá a nedokončená. V případě zájmu ji přivedete k životu nástrojem Vivetool, v němž aktivujte funkce č. 29785184. Kdyby to nestačilo, aktivujte ještě funkci č. 48433719.

Když dnes malá tlačítka zapnete, samotná tlačítka se změní, zato hlavní panelů zůstane stále stejně vysoký. Vývojový tým tedy potřebuje ještě nějaký čas, aby režim dodělal. Pokud tedy chce tímto směrem jít. V Nastavení totiž můžete malá tlačítka zapnout napořád, mohou se ale také použít jen v případě, že se hlavní panel naplní ikonami.



Někdejší funkce hlavního panelu ve Windows 11 ožije. Takhle teď malé ikony vypadají

Nejsem si jistý, jestli by v takovém případě Microsoft chtěl, aby se spolu s tlačítky měnila i výška panelu, to by na obrazovce mohlo působit lehké zmatky. Budeme se muset nechat překvapit.

Po možnosti zmenšil hlavní panel na seznamu uživatelských přání nejspíš zůstane pouze jedna další výrazná položka, a sice změna polohy hlavního panelu do vertikální polohy. K této možnosti se už dřív vývojový tým vyjádřil. Neplánuje ji, protože ji reálně používal zlomek uživatelek a uživatelů Windows. Respektive nejdřív vyřeší urgentnější žádosti.

Nedávno Microsoft znovu umožnil hlavní panel plně ovládat klávesnicí. Dříve do kontextové nabídky přidal odkaz pro spuštění Správce úloh, neseskupování tlačítek nebo vypnutí data. Do nabídky Start se zase v těchto dnech vrací seznamy odkazů.

Zdroje: phantomofearth 🎃 / X | Windows Insider Blog