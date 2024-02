O Windows 12 zatím není řeč. Zcela určitě ale vznikne ještě jedna verze Jedenáctek

Již jsme řešili, že další hlavní verze Windows vznikne nadvakrát s tím, že to drtivou většinu lidí nemusí trápit, protože na jejich počítače nástupce Windows 11 23H2 dorazí v kompletní balení nejdříve koncem léta. Microsoft ve své dokumentaci poprvé oficiálně píše o Windows 11 verze 24H2, které tedy budou oním nástupcem.

Plány se mohou měnit, ale Microsoft tímto zdánlivě potvrdil nedávnou šeptandu. Další Windows, které budou napěchované umělou inteligencí, nejspíš nepojmenuje jako Windows 12. Nebo ne? Vyloučit to nemůžeme, protože i kdyby Dvanáctky vznikly, další hlavní verze Jedenáctek by světlo světa spatřila tak jako tak. Podobně to bylo s Windows 10. Jen by už nejspíš mnoho zajímavých novinek nenabídla.

Ne, že by na tom záleželo, ve výsledku je název hlavně marketingová záležitost. Pojí se s ní plánovaná životnost produktu, ale Dvanáctky by na životě předchozí řadu neohrozily, před sebou by naopak měla ještě roky života. I kdyby Windows 12 vznikly, Microsoft by vás stejně nejspíš nechal zadarmo upgradovat.



Windows 11 24H2 jsou explicitně zmíněny v dokumentaci

Neoficiálně víme, že Microsoft se chtěl vrátit k jedné hlavní verzi ročně. V září odešel šéf Windows. V prosinci jsme se neoficiálně dozvěděli, že nové vedení nechce svět Windows dále fragmentovat. Rozhodnutí o názvu další iterace systému nicméně spadlo do klína marketingového oddělení. V lednu znovu neoficiálně vyšlo najevo, že se přiklonil k variantě zachování značky Windows 11.

Ve vývojářské dokumentaci Microsoft vůbec poprvé explicitně zmiňuje Windows 11 verze 24H2, jak upozornil web Windows Latest. Je to na jednu stranu drobnost, zvlášť z pohledu koncového uživatele. Na druhou stranu máme k dispozici konečně hmatatelnou informaci pocházející přímo od výrobce. Ten zjevně počítá s tím, že nám ve druhé půlce roku dodá další hlavní verzi Jedenáctek. Nic víc, nic míň.

AI má rozpohybovat tapety, uměle zvedat rozlišení her a videí nebo optimalizovat pracovní procesy. Díky AI by navíc mělo vyhledávání rozumět přirozenému jazyku. Uživatelské prostředí by se zase mělo opět přiblížit macOS. Více o chystaných novinkách píšeme v prosincovém článku.

