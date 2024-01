Windows 11 vám uspořádají okna. Do kanálu Beta zamířily návrhy na rozložení

Po delší době a poprvé v tomto roce nás čekají výraznější novinky ve Windows 11, respektive v testovacím programu Insider. Začněme kanálem Beta, kam Redmondští poslali revizi 22635.3130. Novinku nabízí jednu, zato pořádnou. Konečně se nám do rukou dostává automatické uspořádání oken na obrazovce.

V originále se funkce nazývá Snap Layouts a rozšiřuje koncept snadného připnutí oken ke stranám obrazovek. V nabídce, která se ukáže, když podržíte ukazatel myši nad tlačítkem pro obnovu a maximalizaci, si v Jedenáctkách můžeme vybírat, jak se má dané okno připnout. (Vyvoláte ji také kombinací kláves Win+Z.)

Nově nám budou Windows 11 navrhovat rozložení oken na ploše. Tím pádem nebude nutné si okna pokaždé rozestavět manuálně a po jednom. Jedním klepnutím se rozloží po obrazovce podle toho, jak si systém bude myslet, že se vám to bude nejlépe hodit.



Takhle jsme zkoušeli návrhy na jaře. Zatím funkci aktivní nemáme

Navržená rozložení jsou dvě, v tomto ohledu se od prvotních fází testování mnoho nezměnilo. Windows 11 Insider Preview už funkci nabídly loni na jaře a teď se blížíme do finále. Z kanálu Beta je to do široké distribuce už jen krok. Jde o jednu z více chystaných funkcí postavených na tzv. umělé inteligenci. Microsoft před rokem uvažoval nad více inovacemi včetně OCR a dynamického zvětšování oken.

V každém případě počítejte s tím, že Microsoft funkci zapíná postupně, což je teď v testovacích okruzích standard. Jako první se dostane na ty, kteří mají ve Windows Updatu zapnutý přednostní přístup k novinkám.



Stojíte-li o vyzkoušení novinek, aktivujte přednostní přístup

Zdroje: Windows Insider Blog