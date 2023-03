Windows 11 vám řeknou, jaké funkce USB4 můžete používat. Také rychle zkopírujete ověřovací kódy

S ohledem na to, že se testování Windows rozdělilo dokonce do čtyř různých kanálů, je situace nepřehlednější než dřív. V posledních dnech Microsoft uvolnil nová sestavení do třech stěžejních kanálů a novinky se z velké části shodují, není to ovšem shoda stoprocentní.

Podívejme se na dění v kanále Beta, který je pro nás nejdůležitější. V něm se totiž začíná rýsovat další balíček novinkami pro Windows 11 verze 22H2, který je interně známý jako Moment 3. Když Microsoft testoval Moment 2, který nedávno vyšel, používal číslo sestavení 22623.

Teď už používá číslo 22624. Opět se číslo o cifru uměle zvedlo, aby se v testování držel aspoň nějaký pořádek. V Nastavení přibyla sekce USB4. Ne, že by bylo potřeba něco nastavovat, ale Redmondští považují za užitečné, když uvidíte, jaké funkce máte svém počítači k dispozici. Čtvrtá generace USB exkluzivně používá konektor typu C a nabízí široké možnosti použití včetně nabíjení, dokování nebo připojení obrazovek.



Indikátor VPN ve Windows 11

Další novinku si můžete pamatovat z vyšších kanálů. Rychlé kopírování kódů zaslaných na mobil pro potřeby dvoufaktorového ověření už bylo k dispozici v kanále Dev, teď je ale dostupnější. Zprostředkovává je aplikace Propojení s telefonem. Kopírovat ale můžete též kódy zaslané e-mailem, pokud váš klient zobrazí upozornění. Windows 11 by měly kódy detekovat ve všech nativní oznámeních, ale je možné, že se spletou nebo kód nepoznají.

Lidé si prý žádali, aby hodiny na hlavním panelu ukazovaly také sekundy, a tak tuto možnost nově najdete v Nastavení. Microsoft upozorňuje, že tahle funkce vede ke zvýšené spotřebě počítače. A že v tomto sestavení navíc vůbec nemusí fungovat.



Měsíce testovaný indikátor VPN na ikoně sítě na hlavním panelu se obarvuje podle barvy zvolené barvy motivu. Teď ho najdete také v kanále Beta. A poslední novinka – vyhledávací pole na hlavním panelu zůstane světlé, pokud nastavíte světlý motiv pro aplikace, ale tmavý pro systém.

Výše popsané úpravy najdete ve Windows 11 Insider Preview v kanále Beta od sestavení 22624.1470.

Zdroje: Windows Insider Blog