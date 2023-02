Windows 11 testují rychlé kopírování ověřovacích kódů a více ukazují připínání oken

V posledních dvou insiderských sestaveních Microsoft zkouší zejména dvě uživatelské novinky. Pokouší se o to, co dělají některé mobilní aplikace, a sice o snadné kopírování ověřovacích kódů, které chodí SMS či e-mailem při přihlašování k některým službám.

V oznámení se pak objeví tlačítko pro zkopírování kódu do schránky. Týká se to oznámení z místních aplikacích jako Pošta, tak z aplikací z mobilu, které vám mohou na plochu proplout díky Propojení s telefonem. Vývojový tým přiznává, že detekce nemusí být dokonalá a žádá o zpětnou vazbu.

Zaznamenáte také upravené vyhledávacího pole na hlavním panelu, které se původně objevilo ve Windows 11 Insider Preview build 25252. Teď by už ho měli mít k dispozici všichni v kanále Dev. Na podzim Microsoft zkoušel více variant a není jasné, kolik jich testuje aktuálně.

V čerstvých Windows 11 Insider Preview Build 25300 si zase vyzkoušíte různé variace prostředí pro připínání oken. Rychlý výběr polohy může být užitečný, pokud víte, že takovou možnost máte. Microsoft to nepřímo neříká, ale lidé funkci zjevně přehlíží, ačkoli jí výrazně pomohlo druhé vydání Jedenáctek.

Redmondští totiž hledají cesty, jak připínání více předvést. Nabídku s formami Windows ukáží rychleji, když ponecháte ukazatel myši nad tlačítkem pro obnovu a maximalizaci okna. Někdy přidávají ikonu aktuální aplikace do prostředí pro výběr polohy. Naznačují, že různých drobných úprav zkouší víc, ale jejich kompletní seznam nemáme a je na Microsoftu, které variace zapne ve vaší instalaci.



V některých instalacích Microsoft přidává ikonu do prostředí pro polohování oken

(obrázek: Microsoft / Windows Insider Blog)

Také platí, že když v nabídce Start vyvoláte kontextovou nabídku klasického programu pro prostředí Win32 a vyberete odinstalaci, přepne vás systém do Nastavení, nikoli do Ovládacích panelů. Přísahal bych, že tohle už v Microsoftu zkoušeli dřív, ale asi změnu vzali zpátky a teď to zkouší znovu.

Zdroje: Windows Insider Blog (1, 2)