Windows 11 slaví třetí narozeniny. Už jste na ně přešli?

Pátého října 2021 vyšly Windows 11. Máme o tři roky a dva dny později. Dorazily tři velké aktualizace (ta poslední je ještě horká) a několik menších, které opravovaly chyby a bolístky nebo přinášely nové funkce. Je už tedy systém natolik vyzrálý, abyste na něj přešli z všeobecně dobře přijímaných Windows 10?

Pokud už Jedenáctky máte, tak můžete v komentáři napsat, co se vám líbí či nelíbí, jestli máte nějaký problém. A pokud se upgradu vyhýbáte, uveďte důvod. Je to kvůli nekompatibilnímu hardwaru, nebo Windows 11 prostě nechcete? Co uděláte po skončení podpory Windows 10? Zvažovali jste nějaké alternativy?

Názory na přechod můžete konfrontovat s tři roky starou anketou, v níž jsme řešili, kdy na Windows 11 přejdeme.

Tomáš Holčík

Ano, na některých PC

Přešel jsem na všech počítačích, kde to šlo, jakmile to šlo. Nikdy jsem neměl pocit, že desítky jsou lepší a jedenáctky nedopečené. Možná za tím bude i to, že Windows upgraduju na svých počítačích od dob Windows 3.0, takže mi už žádný přechod mezi dvěma následujícími verzemi nepřipadá nějak razantní a převratný. A protože jsem těch změn v uživatelském rozhraní a podpoře ovladačů už zažil tolik, nedokážu se ani rozohnit nad posunutou ikonkou či přesunutím nějakého systémového nastavení.

A že Windows 11 ještě nejsou hotové? Nikdy nebudou, vždyť Microsoft ani za 30 let nedokázal opravit dialog pro formátování disku. Kapacita má za sebou dvojtečku, ale další popisky už dvojtečku nemají. Vadí to? Ne. Dokazuje to něco? Nejspíš ano.

Vladislav Kluska

Ano, na všech PC

Tři roky od vydání mě tato otázka vlastně překvapuje – to ještě někdo, kdo může, nepřešel? :) Tady nemám co řešit, W11 jsou ve všech ohledech pro mě řádově lepší, než W10. Už jen tím, že se jedná o ucelený systém, který je konečně sjednocený co do designu (nějaká zapadlá nastavení, kam jdu jednou za 5 let nepočítám, ta jsou mi stejně jako pár nezarovnaných pixelů upřímně úplně jedno). Třeba nové nastavení mě upřímně baví - vypadá skvěle, je přehledné a je v něm vše, co potřebuji.

A to nemluvím o čím dál lepší propojení s telefonem. Zrcadlení hovorů a notifikací je super, ale když teď přišla i bezdrátová správa souborů, kdy se mobil chová jako běžný připojený disk, tak je to boží. Rychlejší než přes kabel a bez následného znovupřipojování. Vše funguje jak má, vypadá to lépe, než Desítky, a obecně moc nechápu tu zdrženlivost, pokud to hardware podporuje. Stejně jako si udržuji aktuální telefon v den, kdy vyjde aktualizace, tak tak udržuji i PC a další software.

Karel Kilián

Ne, používám starší Windows

Přinejmenším do doby, dokud budou Windows 10 oficiálně podporované, na nich zůstávám jak na pracovním notebooku, tak na stolním počítači. K přechodu na Windows 11 aktuálně nevidím rozumný důvod – stávající systém funguje plynule, je spolehlivý a nemohu na jeho účet říci jediné křivé slovo.

Oficiální podpora vyprší za rok - tehdy míním řešit otázku případného upgradu. Určitě nechci používat operační systém bez bezpečnostních záplat, takže čekám, kolik bude stát prodloužení podpory pro běžné uživatele. Pokud nebude přehnaně drahé, asi do něj půjdu.

Filip Kůžel

Ano, na některých PC

...na těch, na kterých to šlo. Operační systém vnímám hlavně jako řadový uživatel a poté, co se Jedenáctky zbavily dětských nemocí, s nimi nemám zásadní problém.

Petr Urban

Ano, na všech PC

První verze trpěla klasickými neduhy produktu od Microsoftu, který je něčím nový. Windows 11 nabídly slušivý, přitom stále decentní kabát. Jenže kvůli předělávání prostředí poztrácely některé dřívější funkce. Až verze 22H2 podle mě měla být první. V tom bodě už měl Microsoft slušný základ.

Bylo sice potřeba dále iterovat, ale byl to základ, který vás nepřiváděl k záchvatům nepříčetnosti. Aspoň si myslím, že pro většinové publikum už byly Jedenáctky dobrým nástupcem Windows 10, který vedle slušivého outfitu konečně začal přinášet funkce navíc.

Windows 11 jsem měl od prvopočátku nasazené na pracovním notebooku, zatímco na osobním desktopu jsem neměl důvod odcházet z Desítek. Po zhruba roce a půl od uvedení mi už ve Windows 10 začaly chybět některé funkce, plus jsem se výhledově těšil na některé další oznámené. Bylo rozhodnuto. Dnes bych Desítky provozoval jen na stroji, který s Windows 11 není kompatibilní, s tím, že bych nechtěl vyhodit pořád použitelný hardware.

Lukáš Václavík

Ano, na všech PC

Tedy na všech počítačích, kde jsem předtím měl Windows 10. Tudíž jednom desktopu, protože jako notebook a hlavní pracovní počítač teď mám MacBook Air a na domácím serveru mi běží Linux. Z desktopu jsem udělal ryze herní počítač, vlastně tam ani nemám žádné své dříve používané pracovní nástroje, jen občas něco zkouším kvůli článkům.

Jedenáctky jsem začal používat hned při vydání, byl to kvůli několika změnám v designu trochu nezvyk, ale po chvíli jsem se s tím sžil. Zpětně si ale říkám, jestli jsem kvůli těm hrám neměl raději zůstat spíš u Desítek. Testy ukazují, že Windows 11 mají o něco nižší výkon. Zároveň zatím nedisponují žádnou funkcí navíc. Všechna rozšíření DirectX 12 Microsoft backportoval. A ještě se mi teď tak často odpojuje bezdrátově připojený gamepad (originál z Xboxu), že jej spolehlivě můžu používat jen po připojení kabelem. Podle Redditu a fóra od Microsoftu v tom nejsem sám a žádné opravy ani triky zatím nepomohly. V Desítkám bylo všechno OK. U Jedenáctek se to děje i po čisté instalaci (kupoval jsem nové SSD).

Windows 11 jsou pro mě launcher pro všechny ty herní launchery

Takže mě všechny novinky týkající se AI nechávají zcela chladnými. Jen bych si konečně přál, aby Microsoft dostál slibům a udělal z Windows 11 ten nejlepší systém pro hráče, jako to slibuje už od začátku.

A co vy, už jste přešli na Windows 11?