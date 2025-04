Windows 11 se upgradují na počítačích, kde je to zakázané

Windows se zase instalují, kam nemají. Tentokrát se to týká firemních počítačů spravovaných platformou Intune. Přestože je na nich zakázané upgradování operačního systému, instalují se na nich novější vydání Windows 11. Čili nejen servisní aktualizace s bezpečnostními a dalšími opravami.

Microsoft problém připustil v příspěvku v Microsoft 365 Admin Center. Jde o zprávu s identifikátorem IT10561350, píše BleepingComputer. Počet zasažených strojů neznáme.

Příčina je někde v kódu, konkrétnější výrobce není. Nevyžádané upgradování se děje od soboty. Redmondští během středy spustili proces nasazení opravy. Než dorazí na všechny dotčené počítače, doporučují pozastavit instalaci nových hlavních verzí systému v Intune Windows Update.



Domácnosti Intune nepoužívají. Tam všechno ve výchozím stavu řídí Windows Update

Počítače, které upgradovaly zákazu navzdory, ovšem Microsoft do původního stavu nevrátí. Pokud si to situace žádá, je nutné provést manuální migraci na předchozí verzi. Je to jednoduchý proces, Windows po upgradu uchovávají přechozí instalaci po dobu 10 dní.

Možná si vzpomenete na podobnou situaci. Loni v listopadu se Windows Server 2022 a Server 2019 samovolně upgradovaly na Windows Server 2025. Aktualizace měla být volitelná, ale instalovala se automaticky a mj. na serverech bez patřičné licence. Podle Microsoftu tehdy nástroje třetích stran nesprávně interpretovaly metadata aktualizace, a proto upgrade provedly.