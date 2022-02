Windows 11 se těsněji provážou s předplatným Microsoft 365

V prosinci Microsoft uvedl, že na nové funkce do Windows 11 nebudeme muset čekat celý rok, který od sebe dělí hlavní vydání. Některé novinky by měl doplňovat průběžně pomocí servisních aktualizací, byť očekáváme, že by mělo jít spíše o drobnosti. Firma si navíc otevřela dveře, ale možnost nutně využít nemusela.

Nedávno vydaná testovací verze servisní aktualizace ukázala, že Microsoft dveřmi procházet hodlá. Dalšího přídavku se už všichni dočkají brzy. Konkrétně aktualizace KB5008353 vydaná dne 25. ledna přidává do Nastavení do sekce Účty přehled o účtu Microsoft, s nímž jste k Windows 11 právě přihlášeni. Všiml si toho Paul Thurrott.

Informace o předplatném

Stránka primárně shrnuje informace o předplatném Microsoft 365 a o tom, jak využíváte cloudové úložiště. Otestoval jsem odkazy a tlačítka a všechny po klepnutí vedou na web – aspoň v tomto případě Microsoft respektuje nastavení výchozího prohlížeče. O regulérní správě nicméně nemůže být řeč ani z dalšího důvodu.

Na webu Microsoft nabízí výrazně více informací a reálných možností správy, z nichž stěžejní jsou ty bezpečnostní. Informace o zabezpečení, které mohou zahrnovat přehled posledních přihlášení včetně typu zařízení a lokace, nebo generování jednorázových hesel se v Nastavení nezobrazují. Aktualizace KB5008353 je de facto hotová a ve službě Windows Update je nabízena všem jako předběžná a volitelná.

Uvedenou funkci by tak většina počítačů s Jedenáctkami měla získat 8. února v rámci záplatovacího úterý. Pokud si chcete stránku vyzkoušet hned, nainstalujete si uvedenou aktualizaci. Podobně Microsoft až po uvedení a prostřednictvím servisní aktualizace do Jedenáctek dostal přepracované emoji.

