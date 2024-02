Windows 11 se naučí vylepšovat video a hry v nízkém rozlišení na jedno kliknutí

Jedna z prvních praktických AI funkcí ve Windows, která se nebude spoléhat na cloud, ale využije neurální koprocesory přímo v počítači, se bude jmenovat Auto SR (Automatic super resolution). Jejím úkolem bude v reálném čase škálovat obraz z nízkého rozlišení do vyššího a rekonstruovat přitom chybějící detaily.

Že se něco podobného chystá, víme už od prosince díky insiderským informacím Zaca Bowdena z magazínu Windows Central. Novinka by měla být součástí podzimního vydání Windows 11 22H4, jenž už Microsoft veřejně testuje. A někteří již mají v nastavení Systém | Zobrazení | Grafika novou položku Auto SR.

Ta by měla na jedno kliknutí automaticky zlepšovat obraz, a dokonce je možné vybrat si jen konkrétní aplikace či hry, v nichž bude funkce aktivní. My zatím funkci dostupnou nemáme, takže ji nemůžeme vyzkoušet.

Microsoft už ale od loňska nabízí související funkci Video Super Resolution coby součást prohlížeče Edge. Ta umí přeškálovat videa v rozlišeních od 192p až 720p do vyššího. Využívá přitom ale akceleraci pomocí grafické karty, což je výpočetně velmi náročné, tudíž rázem vyletí nahoru spotřeba i hluk, na notebooku se pak samozřejmě zkrátí výdrž.

Integrování přímo do systému by zajistilo, že upscaling může fungovat i třeba v přehrávači VLC. A díky úsporným NPU to má fungovat rychle a bez zvýšené spotřeby. Neurální koprocesory jsou od loňska součástí procesorů rodiny Phoenix od AMD a letošních Meteor Laků od Intelu. A budou také v nadcházejících Snapdragonech X Elite od Qualcommu. Funkce Auto SR by ale teoreticky mohla využít AI jádra, která jsou součástí GPU (Tensor u Nvidie nebo XMX u Intelu), ale potvrzené to nemáme.

Součástí grafických ovladačů od AMD i Nvidie už dnes jsou funkce, které mají zvýšit rozlišení z nižší na vyšší. Radeon Super Resolution nebo Nvidia Image Scaling jsou ale pořád jen hloupé doostřovací filtry, žádné AI s rekonstrukcí obrazu. Takové technologie už také máme (DLSS, XeSS), ale ty zase vyžadují podporu ze strany hry, nedají se kliknutím spustit všude.

Hlavní výzvou pro Auto SR bude to, aby funkce nepřidávala do hraní příliš vysoké latence. Každý post processing totiž vykreslování zbrzdí, a reakční doba od vyslání povelu do zobrazení na monitoru se tím prodlouží. U videa to není problém, ale ve hrách, kde záleží téměř na každé milisekundě, nemusí být podobná technologie žádoucí.

Zdroj: PhantomofEarth via Videocardz