Windows 11 se naučí automaticky rozmístit okna na ploše. Máme první zkušenosti

Připínání či polohování oken ve Windows 11 usnadňuje nabídka, díky níž okno rychle zaujme vybranou polohu na obrazovce. Microsoft v zimě začal experimentovat se zviditelněním nabídky, jenže kromě toho se objevily náznaky, že s polohováním oken pomůže AI. V insiderských sestaveních Windows se to začíná hmatatelně projevovat.

Jak si všiml @PhantomOfEarth, různé sestavy rozložení oken na obrazovce už víceméně fungují, nebo aspoň fungovat začínají, a to ve Windows 11 Insider Preview build 23435 v kanále Dev. Potvrzuji, že i když zatím nahrubo a nikoli bez problémů, tak rozložení oken jedním klepnutím funguje také v sestavení 25336, které najdete v kanále Canary.

Jestli si chcete funkci vyzkoušet předčasně, tak v uvedených sestaveních nástrojem ViVeTool aktivujte funkce 41863571 a 42589465. Zatím dochází k potížím při aktivaci z výsuvného panelu v horní části obrazovky, takže raději klikejte do nabídky, která se objeví po přesunutí ukazatele myši nad tlačítko pro maximalizaci a obnovu okna. Ne vždycky funkce reaguje tak, jak by měla.



Dvě navržené sestavy oken vidíte v posledním řádku nabídky

Z velké části už ale ano. jen pokud jste otevřeli více oken, tak některé mohou překrývat obsah těch, která se připnou. Zaujmou však formaci, jaká je v nabídce naznačena. Návrhů se zatím v nabídce nezjevuje mnoho a nepočítají se všemi otevřenými okny.

Zatím jsou vidět dva návrhy rozložení, které doplňují standardní čtveřici sestav, do kterých se ale připínají okna po jednom, jako to známe od první verze Windows 11. Podle dřívějších spekulací by s připínáním oken měla pomoci AI, která by časem měla zpřístupnit řadu doplňkových funkcí.



A do těchto pozic se okna sama rozsadila klepnutím na druhý návrh v nabídce

Zdroje: @PhantomOfEarth