Windows 11 se firmám zavděčí až v roce 2024, kdy vyjde první dlouhodobě podporovaná varianta LTSC

Pokud chcete najít tvrdý důkaz toho, že Windows 11 aspoň prozatím měly zaujmout primárně spotřebitele a spotřebitelky, je jím fakt, že Microsoft ani po zhruba roce a půl od uvedení Jedenáctek na trh zatím nevydal dlouhodobě podporovanou variantu LTSC pro firemní počítače, kde je nutné udržet trvalou stabilitu. Už víme, kdy se to změní.

Dojde k tomu ve druhé půlce roku 2024, čili za zhruba další rok a půl, respektive tři roky od uvedení prvního vydání Jedenáctek na trh. Microsoft počítá s edicemi Windows 11 Enterprise LTSC a Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Více zatím neřekl, na detaily si musíme počkat.

Redmondští od éry Windows 10 tlačili na časté upgradování s tím, že dílčí verze jsou podporované relativně krátkou dobu a velké aktualizace vychází dvakrát do roka. Jedenáctky to změnily na jednou velkou aktualizaci ročně, ale novinky v menších balících do nich proudí průběžně po zbytek roku. Firmy naproti tomu preferují stabilitu a předvídatelnost.



Jedenáctky se zatím orientují spíše na spotřebitelský trh

Proto se Microsoft nevyhnul tomu, aby jim nabídl i dlouhodobě podporovanou verzi, která zůstane roky beze změny a bude pouze záplatována. Tím, že se nemění, se snižuje riziko, že něco přestane fungovat. Microsoft nicméně nechtěl, aby se varianta LTSC (Long-Term Servicing Channel) příliš rozšířila a doporučil ji jen pro kritické počítače, např. pro bankomaty nebo ovládání zdravotnických zařízení.

Windows 10 LTSC jsou podporovány po dobu až 10 let. Zatím poslední taková varianta vyšla 16. listopadu 2021, proto se také označuje jako Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Podporována bude až do 12. ledna 2027. Dříve Microsoft mluvili o tom, že se nového vydání dočkáme zhruba jednou za tři roky, což odpovídá dřívějšímu tempu vydávání nových hlavních verzí Windows.

Když se podíváte do tabulky všech vydání LTSC, zjistíte, že to neplatí, protože první tři vydání přicházela relativně brzo po době. Naopak toto rozpětí vysvětluje, proč se Windows 11 LTSC dočkáme až v roce 2024 – bude to po třech letech od uvedení Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Firmy, které se chtějí připravit, mají používat a testovat standardní Windows 11 22H2.

Na závěr přidáváme přehledovou tabulku s dílčími vydáními označeními písmeny LTSC:

Produkt Zahájení podpory Ukončení hlavní fáze podpory Ukončení rozšířené fáze podpory Windows 10 2015 LTSB 29. 7.2015 13. 10. 2020 14. 10. 2025 Windows 10 2016 LTSB 2. 8.2016 12. 10. 2021 13. 10. 2026 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 13. 11.2018 9. 1. 2024 9. 1. 2029 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 16. 11.2021 12. 1. 2027 ×*

*Pro základní edici Microsoft datum konce rozšířené podpory neuvádí, tudíž platí, že skončí v roce 2027, pokud si to výrobce nerozmyslí. Sesterská varianta Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 bude podporována až do 13. 1. 2032.

Zdroje: Windows IT Pro Blog (1, 2)