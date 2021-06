Windows 11 poběží rychleji než Desítky a poradí si s novým hardwarem

Jedenáctky jsou za rohem, už ve čtvrtek večer totiž Microsoft představí novou generaci operačního systému. Díky dřívějším plánům pro Windows 10 a 10X, několika zvěstem dobře informovaných insiderů i čerstvě uniklému sestavení Windows 11 už víme, co od systému zhruba čekat. Bez oficiálního vyjádření Microsoftu ale vidíme jen ty vizuální změny. Jenže mnoho novinek by se mělo odehrát i pod kapotou. Co konkrétně?

Tablety

Microsoft ještě pořád nedokázal vyvážit uživatelské rozhraní tak, aby vyhovovalo desktopům i novým dotykovým zařízením. Osmičky znamenaly pro konzervativní uživatele až příliš velký šok a odklon od klávesnico-myšového světa k tomu dotykovému. Desítky se udělaly krok zpět, což ale naštvalo uživatele tabletů.

Windows 11 budou muset na podpoře tabletů lépe zapracovat, ostatně všechny počítače vyráběné Microsoftem mají dotykové obrazovky. Ne všechno ale lze pohodlně ovládat pomocí prstů, vždyť i řada integrovaných aplikací je převzatá ze starších verzí Windows, které s tím nepočítaly.



Nová funkce pro přichycování oken k okraji nebo rohu displeje

Že v Redmondu na dotyky znovu myslí, je vidět na už na uniklém buildu. Hlavní panel je vyšší, ikonky větší. Nabídka Start připomíná spíš launchery z mobilu. Nová funkce pro přichycování oken ke krajům obrazovky či do jejich rohů, která se schovala do tlačítka pro maximalizaci, je také ušita spíš na míru prstům než myši.

Rovněž víme, že Microsoft chystá ovládání pomocí gest na dotykových displejích (nejen touchpadech), které známe z iPadů nebo tabletů s Androidem.