Windows 11 otitulkují všechno, co slyší. Teď i na počítačích Copilot+ s procesory od AMD a Intelu

Titulkování je jednou z mála funkcí, které jsou minimálně na papíře zajímavé a které měly Windows 11 na startovní čáře oproti Desítkám navíc. Čeština ovšem podporována nebyla. AI možnosti titulkování rozšiřuje a Microsoft teď na počítačích Copilot+ s procesory od AMD a Intelu uvádí titulkování v reálném čase s překladem.

Na počítačích Copilot+ se Snapdragony překládání zpřístupnil už dřív. Pořád se ovšem bavíme o veřejném testování, protože funkci najdete ve Windows 11 Insider Preview build 26120.2705 v kanále Dev. Kdo testovat nechce, bude odhadem týdny až měsíce čekat.

Když si pustíte video nebo si s někým zavoláte, počítač vám mluvené slovo otitulkuje a přeloží, přičemž všechno proběhne lokálně – práci na svá bedra převezme AI akcelerátor. Tudíž to celé funguje i bez připojení k internetu. Zatím ale Windows překládají jen do angličtiny, byť ze 44 jazyků včetně češtiny. Na Snapdragonových strojích Copilot+ se mezitím rozjíždí překládání do čínštiny.

Microsoft ukazuje, jak se titulky používájí:

Aby vše fungovalo, měli byste v závislosti na konfiguraci nainstalovat nejnovější grafický ovladač pro Ryzeny nebo pro ovladač AI akcelerátory od Intelu. Dostanou se také do služby Windows Update, jen to bude blíže nespecifikovanou dobu trvat. Mělo by stačit, abyste nainstalovali všechny dostupné ovladače právě ve Windows Updatu.

V budoucnu nás čekají ještě zajímavšjší věci. Edge už ukázal, jak může fungovat předabování do jiného jazyka v reálném čase.

Zdroje: Microsoft / Support | Windows Insider Blog