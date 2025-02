Windows 11 neukončily podporu Intel Core 8.–10. generace. Po sítích koluje další nesmysl

Před koncem roku po sítích koloval nesmysl o tom, že Windows 11 snižují požadavky na hardware. Některé média viděla v dokumentaci informaci, která v ní nebyla. V posledních dnech se děje něco podobného s podporou starších procesorů od Intelu, na které měly Windows 11 24H2 zanevřít. Jenže k ukončení podpory nedošlo.

O tom, že Windows 11 24H2 nepodporují procesory Intel Core 8.–10. generace, napsali mj. Neowin v sobotu a Tom's Hardware v neděli. První médium v titulku uvádí, že Windows 11 24H2 odstraňují podporu těchto procesorů. Druhé napsalo v podstatě totéž, ale později do titulku doplnilo důležitou informaci.

Média se odkazují na stránku Windows 11 version 24H2 supported Intel processors v dokumentaci na webu podpory Microsoftu. Zde vidíme možné pochybení softwarového výrobce, protože název stránky působí tak, že seznam je daný, a procesory, které nejmenuje, jednoduše nepodporuje.



Tyto dokumenty jsou určené pro výrobce počítačů, aby věděli, jakých modelů se mohou držet

Jenže je to složitější. Microsoft vydává aktualizované seznamy pro každou hlavní verzi Windows. Přiznaně nejsou definitivní a kompletní. Jmenované modely reprezentují řady, které Jedenáctky podporují, ale konkrétně Microsoft požadavky nejmenuje. Píše jen o principech, které když procesor splňuje, tak je považovaný za kompatibilní. Vztahuje se to také k budoucím a dosud nevydaným modelům.

Ačkoli Microsoft klade důraz na budoucí modely, indikuje, že seznam není konečný. Hned v úvodu nicméně stanovuje, že uvedené modely se týkají rodin procesorů, které splňují minimální požadavky operačního systému. Takže starší modely, které na seznamu nenajdeme, jsou tím pádem nekompatibilní a minimální nároky nesplňují?

V úvahu musíme vzít druhý a ještě důležitější aspekt. Tento dokument cílí na výrobce počítačů. Microsoft klíčovou větu píše na úvodní stránce sekce věnované podporovaným procesorům: „For each listed edition, OEMs must use only the processors listed, as specified in the tables below“.



Pokud jste si v roce 2021 koupili počítač s Windows 11, poběží vám na něm i verze 24H2

Výrobci své počítače musí stavět na procesorech uvedených v tabulkách pro konkrétní vydání. Pokud chtějí dodávat počítač s Windows 11 24H2, nemohou použít např. i5-8200Y od Intelu. Model se prodával od roku 2018 a pochopitelně už se nevyrábí. Tabulky pro výrobce počítačů se mění v čase, protože nedává smysl, aby Microsoft doporučoval letité modely procesorů, které se už reálně neprodávají.

Pokud ale máte počítač, jehož starší procesor byl Windows 11 oficiálně podporován, zůstává podporován i nadále. Projít si můžete tabulky pro starší vydání Jedenáctek, zejména pro původní verzi 21H2: Intel, AMD, Qualcomm.

Na stránce s minimálními hardwarovými požadavky se Microsoft odkazuje na následující PDF. Z něj je zřejmé, že požadavky Windows 11 se od června 2021 nezměnily. Respektive se tento dokument odkazuje na výše uvedený úvodník sekce podporovaných procesorů na webu Microsoftu.

Kdyby vám to jako důkaz nestačilo, stačí se zeptat Microsoftu. Neowin ani Tom's Hardware tak neučinili. Pro Windows Latest ale Redmondští potvrdili, že minimální nároky Jedenáctek se nemění.

