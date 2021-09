Windows 11 nakonec nebudou podporovat procesory Apple M1

Společně s příchodem Windows 11 se řeší, zda tento nový operační systém od Microsoftu poběží i na počítačích od Applu, které používají vlastní čip M1. Doposud se dařilo systém zprovoznit, Microsoft ale nyní potvrdil, že s oficiální podporou nepočítá.

I když vlastníte počítač od Applu s operačním systémem macOS, tak se občas hodí mít k dispozici i Windows. A to nejen na hraní, ale třeba i k běhu specifických programů. To se často řeší ne přímo instalací systému na počítač, ale jeho virtualizací skrze Parallels či jiné řešení. Doposud právě totiž tento program umožňoval běh Windows 11 pro zařízení běžící na ARMu, pouze ale v rámci testovacích sestavení Windows Insider.

Nyní se ale Microsoft vyjádřil pro web The Register, že „běh Windows 11 na počítačích s M1 není podporovaný scénář“, a tak pohasly naděje na oficiální možnost zakoupení licence a spuštění systému. Společně s tím začaly nejnovější sestavení vykazovat chyby hardwaru, které sice tvůrci Parallels opravili, není ale zaručené, že se to podaří i příště. Podle webu Thurrott to ale přitom ještě nedávno vypadalo, že se podpory dočkáme.

Ze strany Microsoftu nejde o příliš překvapivý krok – nemá příliš mnoho důvodů, proč podporovat svůj operační systém na specifických procesorech jiného výrobce, který Windows sám o sobě nepoužívá (a sám svůj operační systém pro zařízení s Windows také nenabízí). Zároveň ale zamrzí všechny ty, kteří k macOS občas Windows potřebují. Ti nyní musí doufat, že se podaří udržet dočasné funkční řešení či že v budoucnu přijde oficiální podpora.

Windows 11 přinesou mnoho optimalizací. Zde je Microsoft ukazuje na videu: