Windows 11 mají nejspíš velký problém. Při větším zápisu poškozují data na SSD i HDD

Srpnová servisní aktualizace pro Windows 11 24H2 zřejmě za určitých okolností poškozuje data na úložištích. Týká se to SSD i pevných disků. Jako první potíže v pátek reportoval japonský účet @Necoru_cat.
Podle jeho pozorování oddíly úložiště mizí – operační systém je nevidí. Nelze pak ani načíst údaje z monitorovacího systému S.M.A.R.T. V některých případech je podle něj možné přistupovat k datům v mezipaměti a situaci vyřeší restartování. Jinak je ale oddíl nečitelný a o data jste v takovém případě nejspíš přišli.
Tento stav vyvolávají náročné zápisové operace. Dle vlastního testování japonský uživatel hovoří o 50 GB nepřetržitého zápisu. Záleží ovšem na modelu úložiště, resp. na jeho řadiči. Náchylnější jsou řadiče pro SSD do firmy Phison, přičemž modely stejného výrobce, ale bez DRAM jsou poškozovány dříve.
Stahování současných her může vyústit v kontinuální zápis desítek gigabajtů dat
Při běžné kancelářské práci takový objem dat nezapíšete, ale v některých domácích scénářích to neobvyklé není. Necoru_cat popisuje, že jeho úložiště selhalo při aktualizaci hry Cyberpunk 2077.
Poškozování dat u následujících úložišť potvrdil buď sám @Necoru_cat, nebo další lidé reagující na jeho příspěvek na X:
- Adata Legend 800 2TB,
- Corsair Force MP600,
- Corsair MP510 960GB,
- Corsair MP600 2TB,
- Crucial P3 Plus,
- Fikwot FN955,
- Hanye HE70 2TB,
- HP FX7000 2TB,
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4,
- KIOXIA M.2,
- Maxio,
- SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D.
- SK hynix Platinum P41,
- WD Blue SA510 2TB,
- WD Blue SA570 1TB,
- WD Blue SN5000 2TB,
- WD Red SA500 2TB,
- XPG SX8200 Pro 2TB,
Aktualizace pro Windows 11 24H2 nese označení KB5063878. K porušování dat podle pár reportů docházelo už s předcházející volitelnou aktualizací KB5062660. Microsoft v době psaní článku problémy veřejně nepotvrdil. Reporty zatím přichází jen z Japonska, kde situaci zevrubně sleduje web nichepcgamer.com.
Na seznamu se objevují SSD pro SATA i na bázi NVMe. Bez dalších informací je těžké vyvozovat závěry. Pokud můžete, pro všechny případy odložte rozsáhlé zápisy dat, používáte-li Windows 11 24H2 a jedno z výše uvedených úložišť. Svá data pravidelně zálohujte. Odinstalace aktualizace KB5063878 nevede vždy k zabránění poškození dat.