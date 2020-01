Windows 11? Koncept napovídá, jak by mohly vypadat Windows 10 v budoucnu

Windows 10 jsou, dle slov Microsoftu, poslední verzí Windows. Co když by ale Jedenáctky opravdu přišly? nad tím se zamyslel grafik the Hacker 34 a vytvořil realistický koncept toho, jak by mohly vypadat.

Samozřejmě zde nechybí Fluent Design a nové ikony, které Microsoft pro Windows představil. Stejně tak nová nabídka Start či upravené akční centrum. Obojí v podobné verzi naleznete v nadcházejících Windows 10X. Tento koncept Windows 11 je tak v některých částech velmi blízko toho, co opravdu najdeme v počítačích snad již tento rok.

Zdroj: BetaNews