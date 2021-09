Windows 11 jsou za rohem. Microsoft už spustil reklamní kampaň

Do vydání Windows 11 zbývá necelý měsíc. Výrobci už představují nové počítače, které přijdou spolu s Jedenáctkami a Microsoft zase rozjel reklamní kampaň, v níž bude v televizi i na webu ukazovat výhody systému a důvody, proč přejít.

Venku jsou první tři klipy. Ten první ukazuje službu Xbox Game Pass, která uživatelům za 259 Kč měsíčně nabídne neomezený přístup k více než stovce her (aktuálně je v katalogu 378 titulů). Game Pass je nicméně dostupný i pro Windows 10.

Druhá reklama prezentuje integrovaný chat. Přímo na hlavním panelu je totiž malé okénko se službou Microsoft Teams, kterou každý měsíc využívá 250 milionů uživatelů. V Desítkách byl Skype, který ovšem pomalu umírá.

Třetí zveřejněné video zase vykresluje Microsoft Store jako místo, kde získat nejlepší software. Firma prezentuje oblíbené aplikace jako WhatsApp, Facebook nebo TikTok. Jaksi už ale nebere v potaz, že první dvě mají průměrné hodnocení jen 3,1 bodu z 5 a TikTok dokonce jen 1 bod, protože zkrátka nefunguje.

PS: Kdyby vás zajímaly použité písničky, tak v reklamě na Game Pass zní Ready For It od CRMNL a v dalších dvou pak All Starts Now, za níž stojí Odessa a Tim Myers.