Windows 11 Insider Preview podporují druhou verzi USB4. To je ta, která přenese 80 Gb/s

Microsoft do testovacích kanálů nahrnul nová sestavení a revize Windows, které mnoho novinek nenabízí. Jednu zajímavost však najedeme v kanále Dev. Windows 11 Insider Preview build 23615 totiž oficiálně podporují druhou verzi USB4, jejíž specifikace přišla na světlo světa před více než rokem.

Stále bavíme o USB4, takže pocitově druhá verze nemusí znít jako revoluce, ve skutečnosti se ale maximální přenosová rychlost zdvojnásobila. Ze 40 Gb/s se tedy dostáváme na až 80 Gb/s v případě o symetrického nastavení pro přenos dat oběma směry. Technologie nicméně podporuje dokonce 120 Gb/s v jednom směru, kdy pro ten druhý zbývá 40 Gb/s.

Protože je nástup nových revizí univerzální sériové sběrnice pozvolný, Windows s podporou zatím nejnovějšího standardu přichází včas. Druhou verzi USB4 nabídnou některé počítače s mobilními procesory Intel Core HX (14. generace). Patřit k nim bude třeba Razer Blade 18, který dorazí někdy letos.



Automatické otevření Copilotu můžete vypnout

Pokud máte v názvech dílčích verzí USB nepořádek, není to vaše vina. Pojmenovávání a zpětné upravování názvů působí chaos a všechno důležité se dočtete v našem starším článku. Protože jsou možnosti využití USB široké, ale existuje kolem něj mnoho zmatků, Windows 11 vás radši informují o možnostech konkrétního hardwaru.

Windows 11 Insider Preview build 23615 dále zkouší automaticky otevírat Copilot po přihlášení k uživatelskému účtu na počítačích se širokoúhlou obrazovkou. Což by dnes mohl být prakticky každý stroj. Bližší informace Microsoft neuvádí. Rozšířil se počet služeb, do nichž Windows umožňují sdílet obsah: Gmail, WhatsApp, Facebook, X a LinkedIn. Týká se to sdílení ve webových prohlížečích.



V prohlížečích můžete sdílet obsah do více služeb

Windows 11 Insider Preview build 23615 vyšly také formou instalačních obrazů ISO.

Zdroje: Windows Insider Blog