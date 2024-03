Windows 11 dají košem procesorům bez SSE4.2. Jde o více než 10 let starý hardware

Nakonec to nebudou jen procesory bez instrukce POPCNT, se kterými se Windows 11 rozejdou. Zřejmě půjde o celý instrukční set SSE4.2. Pokud jím váš procesor nedisponuje, Jedenáctky jednoduše nespustíte. Omezení se prozatím týká vývojových verzí operačního systému v kanále Canary.

Za odhalením stojí známý německý web Deskmodder.de. Všiml si, že v registru přibyla hodnota s označením BlockedBySSE4.2, která se k instrukčnímu souboru zřetelně odkazuje. Jak zjistil jeden ze čtenářů a čtenářek webu, nejde o snadno odstranitelnou překážku jako např. v případě TPM 2.0.

Microsoft to tentokrát myslí vážně. Windows 11 Insider Preview tedy od sestavení 26063 vyžadují procesor s instrukční sadou SSE4.2 a bez ní vám ani úprava registru nepomůže. Změna by se ze spotřebitelského hlediska měla projevit ve Windows 11 verze 24H2, pokud si to Microsoft nerozmyslí. Pravděpodobné to není.



Instrukce procesoru vám vypíše např. Cpu-z

Stejně jako minule je nutné připomenout, že zrušení podpory takto starých procesorů je do značné míry irelevantní, protože oficiálně Jedenáctky běží jen na počítačích s procesory Intel Coffee Lake a AMD Ryzen 3000 a novějšími modely. (Až na pár jen mírně starších výjimek.)

Intel soubor SSE4.2 poprvé integroval do procesorů Core i7 architektury Nehalem v roce 2008. Zato AMD uvedlo spotřebitelské procesory obsahující SSE4.2 až v roce 2011 s architekturou Bulldozer. Ty ani zdaleka oficiálně podporované nejsou a nebudou. Neoficiálně na nich Jedenáctky provozovat můžete, ale verze 23H2 bude s největší pravděpodobností poslední.

Zdroje: Deskmodder.de