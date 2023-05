Microsoft s AI na Windows 12 nepočká. Copilot bude univerzální pomocník ve Windows 11

Nakonec AI bude relativně velkým tématem už pro Windows 11, ačkoli se v této souvislosti mluvilo spíše o „Windows 12“. Microsoft při příležitosti konference Build 2023 oznámil, jaké novinky pro svůj operační systémem připravuje, a největší z nich se nazývá Windows Copilot. Jedenáctky tedy nabídnou AI.

Copilotů jsme tu od zimy měli více, zejména ten v Edgi, který nám v praxi pomáhá se zpracováním textů. V březnu Redmondští oznámili, že Copilot integrují do řady dalších nástrojů včetně Wordu, PowerPointu nebo Outlooku. Windows Copilot představuje další integraci Bing Chatu a funkčně by tak z velké části vybočovat neměl.

Výhoda integrace ovšem bude spočívat v tom, že chatbot v této variantě bude dostupný z libovolného programu. Bude tedy umět univerzálně reagovat na vaše požadavky během práce na počítači. Aspoň papírově. Počkejme si na to, jak to bude celé fungovat v praxi.



Windows Copilot bude univerzální AI pomocník ve Windows 11

Doufejme, že nám Microsoft hodlá spravit chuť po jarním fiasku, kdy tvrdil, že Bing Chat integroval na hlavní panel. Technicky nelhal, ale chatbot se otevíral v prohlížeči a celá prezentace byla velice zavádějící. Tentokrát explicitně zmiňuje, že Copilot dokáže reagovat na kontext v programech, tudíž by se vám do rukou nemělo dostat žádné šidítko. Kromě základního chatbotu nám práci usnadní zásuvné moduly.

Windows Copilot se neomezí na vyhledávání internetového moudra, pomůže vám také s ryze lokálními úkony. Půjde o věci jako změna nastavení, výběr relevantního programu, přehrání seznamu písní aj. Chatbot lze ukotvit na straně obrazovky, aby byl vždycky přístupný. (Donedávna to vypadalo, že podobnou funkci doplní spíše Edge. Její osud je momentálně neznámý.)

Veřejné testování Copilotu ve Windows 11 bude zahájeno v červnu. Podrobnosti se teprve dozvíme, z kusé informace se však dá usoudit, že funkce bude hotová a široké veřejnosti nabídnuta až na podzim, nejspíš ve verzi 23H2.

Chystané novinky pro Windows 11

Další novinky Microsoft nabídne od 24. května, pokud není uvedeno jinak. Neříká to explicitně, zřejmě má na mysli běžnou volitelnou aktualizaci pro Windows 11 22H2. Mluvit o tom, kdy si funkce vyzkoušíte, je ale těžké. Jak jsme si nedávno řekli, funkce Redmondští nasazují řízeně a vzdáleně, přičemž nelze s jistotu říct, kdy danou funkci aktivují i u vás.

Některé z nich každopádně v nadcházejících týdnech postupně zapnou, aspoň to výrobce tvrdí. (Rychlejší přístup si zajistíte aktivací nové předvolby ve službě Windows Update.) Následně by již měly být standardně aktivní ve volitelné servisní aktualizaci pro Windows 11 22H2, která vyjde koncem června, do všech instalací se tím pádem zřejmě dostanou v červencové aktualizaci.



K novým funkcím získáte přednostní přístup, když zapnete předvolbu

Získejte nejnovější aktualizace, jak budou k dispozici

Nyní již k samotným vylepšením. Některé nám v programu Insider již před pár dny ukázal, přihazuje ale pár dalších věcí, které dosud neprezentoval.

Identifikace instancí aplikací na hlavním panelu . Jedním klepnutím (zřejmě na tlačítko aplikace s více otevřenými okny) dojde k rozdělení položek tak, že uvidíte všechna přidružená okna i s popisky. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

. Jedním klepnutím (zřejmě na tlačítko aplikace s více otevřenými okny) dojde k rozdělení položek tak, že uvidíte všechna přidružená okna i s popisky. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května. Skrytí hodin . Čas a datum na hlavním panelu půjdou skrýt. Neoficiálně o tom víme od března. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

. Čas a datum na hlavním panelu půjdou skrýt. Neoficiálně o tom víme od března. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května. Ukončení úlohy z hlavního panelu. V kontextové nabídce hlavního panelu přibude příkaz pro ukončení spuštěné aplikace. Neoficiálně o tom víme od února. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

Průzkumník otevře další typy archivů . Kromě obligátního ZIPu tak bez nutnosti instalovat samostatný komprimační program Průzkumník otevře formáty 7-ZIP, RAR, GZ a některé další, které Microsoft nejmenuje. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

. Kromě obligátního ZIPu tak bez nutnosti instalovat samostatný komprimační program Průzkumník otevře formáty 7-ZIP, RAR, GZ a některé další, které Microsoft nejmenuje. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května. Karty z Terminálů půjde přesunout z okna . Jednotlivé terminálové aplikace si tak uspořádáte do více oken dle potřeby. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

. Jednotlivé terminálové aplikace si tak uspořádáte do více oken dle potřeby. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května. Podpora nastavení barevných diod. Ozdobné diody obsažené v různých komponentech počítače nebo v příslušenství bude možné ovládat přímo v nastavení Windows bez nutnosti instalovat nástroj třetí strany. Neoficiálně o tom víme od února. Funkce se v květnu objeví v programu Insider. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

Záloha a obnova aplikací . Aplikace ze Storu budou zálohovány a snadno obnoveny včetně ikon ve Startu nebo na hlavním panelu. Funkci můžete ode dneška testovat v programu Insider. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května.

. Aplikace ze Storu budou zálohovány a snadno obnoveny včetně ikon ve Startu nebo na hlavním panelu. Funkci můžete ode dneška testovat v programu Insider. Nevíme jistě, jestli bude funkce dostupná od května. Správa soukromí senzorů přítomnosti . Aplikacím zamezíte či povolíte přístup k senzorům přítomnosti u počítače. Zapnete nebo vypnete konkrétní funkce spojené se senzorem, např. automatické probuzení počítače, když k němu přijdete.

. Aplikacím zamezíte či povolíte přístup k senzorům přítomnosti u počítače. Zapnete nebo vypnete konkrétní funkce spojené se senzorem, např. automatické probuzení počítače, když k němu přijdete. Indikace VPN. Ikona indikující stav síťového připojení také naznačí, že jste připojeni k VPN. Učiní tak skrze malý symbol štítu.

Upozornění v nabídce Start. Můžeme jim říkat reklamy, můžeme je označit za legitimní výzvy k zálohování souborů. Microsoft vám každopádně připomene, abyste svá data zálohovali na OneDrive. Nebo abyste se přihlásili k online účtu. To odvozuji z výzev, které jsme již viděli v testovacím programu, aktuální oznámení je velice nekonkrétní. Výzvy se budou zobrazovat až od červnové volitelné aktualizace. Všem by se tedy měly zobrazovat v červenci.

Živé titulky ve více jazycích . Čeština se na seznam ještě nezařadila.

. Čeština se na seznam ještě nezařadila. Bluetooth Low Energy Audio . Před rokem byl dokončen standard pro bezdrátový přenos audia a Windows 11 jej nyní podporují. Podle Microsoftu podpora odstartuje s květnovou volitelnou aktualizací. Nespecifikuje, zda to platí jen pro verzi 22H2, nebo i pro starší 21H2. Každopádně musíte mít hardware, který funkci podporuje.

. Před rokem byl dokončen standard pro bezdrátový přenos audia a Windows 11 jej nyní podporují. Podle Microsoftu podpora odstartuje s květnovou volitelnou aktualizací. Nespecifikuje, zda to platí jen pro verzi 22H2, nebo i pro starší 21H2. Každopádně musíte mít hardware, který funkci podporuje. Nabídka s widgety . Ve výchozím stavu bude širší, takže naráz uvidíte více miniaplikací.

. Ve výchozím stavu bude širší, takže naráz uvidíte více miniaplikací. Izolace programů Win32. Týká se to jak organizací, tak spotřebitelské části trhu. Klasické programy mohou běžet v režimu izolace a snížit tak riziko, že je v případě útoku někdo úspěšně zneužije k přístupu ke kritickým součástem operačního systému. Míč je teď na straně producentů programů, kteří nové technologie mohou využít.

Tento výčet nepředstavuje kompletní seznam novinek v Momentu 3 (ty dosud známé a testované v programu Insider shrnujeme v samostatném článku).

Novinky pro organizace

Výčet pokračuje novinkami, které se týkají primárně a někdy výlučně korporátního prostředí.

Ochrana tokenů pro přihlášení . Tato novinka míří na firmy a Microsoft ji oznámil v březnu. Zjednodušeně řečeno zajistí, že tokeny používané pro přihlášení nebudou použitelné z jiného zařízení. První část implementace zamýšleného řešení kryptograficky sváže tokeny se zařízením.

. Tato novinka míří na firmy a Microsoft ji oznámil v březnu. Zjednodušeně řečeno zajistí, že tokeny používané pro přihlášení nebudou použitelné z jiného zařízení. První část implementace zamýšleného řešení kryptograficky sváže tokeny se zařízením. Spouštění počítače do Windows 365 . To nám Microsoft slíbil loni, po uvedení samotného klientu už zbývá jenom umožnit běh offline cloudového počítače. Díky aktuální novince se po přihlášení k účtu ve Windows 11 rovnou spustí Windows 365.

. To nám Microsoft slíbil loni, po uvedení samotného klientu už zbývá jenom umožnit běh offline cloudového počítače. Díky aktuální novince se po přihlášení k účtu ve Windows 11 rovnou spustí Windows 365. Ochrana tisku kódem QR . Novinka cílená na podniky zajistí, že si tajný dokument vytiskne jenom kýžený zaměstnanec a nikdo jiný. Řeší to kód QR, který si před tiskem naskenuje pomocí aplikace pro Android. Tisk schválí, nebo zamítne.

. Novinka cílená na podniky zajistí, že si tajný dokument vytiskne jenom kýžený zaměstnanec a nikdo jiný. Řeší to kód QR, který si před tiskem naskenuje pomocí aplikace pro Android. Tisk schválí, nebo zamítne. Zprávy v organizacích . Firmy s předplatným Windows 11 Enterprise budou moci z Intune do různých oblastí Windows (např. centrum oznámení a oblast nad hlavním panelem) posílat zprávy určené pracovníkům a pracovnicím. Zprávy budou jasně označené, že přichází z firmy.

. Firmy s předplatným Windows 11 Enterprise budou moci z Intune do různých oblastí Windows (např. centrum oznámení a oblast nad hlavním panelem) posílat zprávy určené pracovníkům a pracovnicím. Zprávy budou jasně označené, že přichází z firmy. Upgrade na Windows 11 s použitím Autopatche. Automatizovaný upgrade lze provést z Windows 10 na Windows 11 Enterprise. Firma to poprvé oznámila ještě před Buildem.

