Windows 11 budou rychlejší a zaberou méně místa na disku

Steve Dispensa, viceprezident pro Enterprise Management, na firemním youtubovém kanálu Microsoft Mechanics promluvil o tom, jak vývojáři upravili Jedenáctky tak, aby lépe nakládaly se systémovými prostředky.

Microsoft například vylepšil plánovač úloh. Optimalizace mají pomoci aplikacím na popředí, nebude je tolik brzdit vykonávání instrukcí u softwaru, který běží na pozadí. Dispenza také ukázal, že prioritu mají nově spouštěné aplikace. Na počítači, kde byl procesor vytížen z 90 %, se Word i Excel otevřely prakticky okamžitě.

Optimalizace ale neprobíhají jen na úrovni systému, ale také aplikací. Firma letos do prohlížeče Edge zavedla novou funkci pro uspávání karet na pozadí. Z telemetrických dat Microsoft zjistil, že tato funkce ušetřila v průměru 32 % paměti a 37 % procesorového výkonu, což se projevilo i na nižší spotřebě, resp. prodloužené výdrži notebooků.

Microsoft dále ladil přecházení systémů mezi různými stavy napájení. Zní to nudně, ale výsledkem je to, že Windows 11 se budou probouzet ze spánku až o 25 % rychleji. Ve spánku navíc budou mít nižší spotřebu, což také prodlouží výdrž a omezí případy, kdy se počítač musí hibernovat (tj. uložit stav paměti na HDD nebo SSD).

Windows 11 také o 30 % zrychlují přihlašování pomocí Windows Hello. Dispenza bohužel neřekl, jestli se to týká nějaké konkrétní metody (otisk prstu, sken obličeje, PIN), či obecně všech.

Systém na disku zabere méně místa. Podle Dispenzy teď Microsoft více využívá kompresi a nedůležité aplikace (jmenuje například Sticky Notes a To Do) ukládá ve formě pahýlu. V podstatě jde jen o zástupce, který si potřebná data stáhne a rozbalí až při prvním spuštění, byť to logicky bude trvat déle. Určitou formu komprese prý Microsoft využije také u prohlížeče Edge a jeho dočasných souborů a vyrovnávací paměti.

Vývojáři ve Windows 11 rovněž vylepšili rozdílové aktualizace. Jakmile se ve Windows Update objeví nová kumulativní aktualizace, systém si stáhne jen části, které mu chybí. To by mělo snížit objem stahování až o 40 %. Není však zřejmé, čím se to liší od expresních aktualizací z Windows 10, které řešily totéž.