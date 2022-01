Windows 11 budou podporovat widgety od třetích stran. Stahovat se budou ze Storu

Problémy widgetů ve Windows 11 jsme už několikrát zopakovali. Jejich dostupnost Microsoft zlepší tím, že přímo na hlavní panel vrátí aktuální informace o počasí. Windgetů je k dispozici jen pár a navíc se přísně týkají domácích služeb. Podle neoficiálních informací se právě tohle změní.

Vypadá to totiž, že Microsoft do Jedenáctek vpustí widgety od třetích stran. Zprávu přinesl účet FireCube, který pravidelně a předčasně vypouští do prostoru informace z vývoje Windows. Není to poprvé, kdy se o ideji hovoří. WalkingCat, která v posledních letech platí za ověřený „leakerský“ účet, loni v červnu psala, že nejprve se dočkáme miniaplikací od Microsoftu.

Miniaplikace na více způsobů

Později se podle ní cesta měla otevřít třetím stranám. Podle snímků částí dokumentace, které byly čerstvě zveřejněny, bude možné widgety publikovat ve Storu. Objevovat je budeme jednak v katalogu, jednak přímo v určené sekci. Časem by měly být podporovány rovněž webové widgety.

Dokumentace zmiňuje adaptivní karty. Zvláštní typ widgetů je nezávislý na platformě, do Windows se integruje stejně jako plnohodnotné widgeety. Přizpůsobí se vizuálně, nespotřebuje ani moc paměti a nevytíží procesor. Technicky se jedná o malé objekty ve formátu JSON, jejich hlavním rysem je snadná tvorba.

Připomeňme si ale zjevné. Publikované útržkovité informace musíme brát s velkou rezervou. Je ovšem jen obtížně představitelné, že Microsoft nenechá třetí strany vyvíjet vlastní widgety. Bavíme se tedy o zvláštním prostoru, svá řešení přímo na plochu třetí strany samozřejmě vyvíjet mohou a činí tak. Jeden tip pro vás máme ve článku o rekonstrukci Windows 11.

Zdroje: FireCube na Twitteru via Neowin | Microsoft Docs | WalkingCat na Twitteru