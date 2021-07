Windows 11 běží dokonce i na nejlevnějším Raspberry Pi 4. A není to žádná katastrofa

Lukáš před pár dny napsal praktický tip, jak vyrobit instalační obraz ve formátu ISO s Windows 11 Insider Preview a ten pak dostat na libovolný počítač. Není to nic složitého, o vše se totiž postará webová samoobsluha uupdump.net, ve které si jen vyberete konkrétní sestavení, procesorovou architekturu, edici a jazyk.

Stránka poté vyplivne drobný balíček ZIP se skriptem pro příkazovou řádku, který provede v podstatě to samé, co dělá aktualizační utilita Microsoft Update, když instalujete novou verzi Desítek.

Skript se spojí se servery Microsoft Unified Update Platform (proto ta neoficiální doména uupdump) pro moderní rozdílový upgrade systému Windows 10+ a stáhne všechny potřebné balíčky. Namísto instalace na počítač se ale vše jen složí dohromady a program vytvoří kýžené ISO.

Rozjedeme Jedenáctky i na malé destičce?

Dále se už nebudeme opakovat, v návodu výše totiž opravdu vše krok za krokem a do nejmenších podrobností vysvětlil sám Lukáš. Mě zaujalo něco jiného. Jak moc libovolný může být počítač, na který chci nahodit betaverzi Jedenáctek? Mohlo by to třeba být jednoduché Raspberry Pi za tisícovku? Samozřejmě v jeho nejvýkonnější 4. generaci?



Raspberry Pi 4 Model B pohání SoC BCM2711 se čtyřmi jádry ARM Cortex-A72

Pokud by se to povedlo a drobná destička s jednoduchým armovým procesorem by to skutečně utáhla způsobem, že by to bylo alespoň trošku použitelné, za pár kaček byste mohli postavit počítač třeba pro nenáročnou mámu. Ostatně, Raspberry Pi je dnes už k dispozici i v zakrytované podobě s klávesnicí jako model Pi 400, takže nahození nejnovějších Windows se doslova nabízí.

Raspberry Pi 4 Model B běží na čipsetu BCM2711 od Broadcomu se čtyřmi 64bitovými jádry architektury ARM Cortex-A72 s instrukční sadou ARMv8-A. Podporují ji i Windows 10 a 11, které už nějaký pátek běží na armech a Microsoft to ostatně v minulosti zkoušel i se staršími verzemi samotné britské Maliny, pro kterou upravil svůj minimalistický operační systém Windows 10 IoT Core.