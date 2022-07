Windows 11 a později i Desítky budou bránit násilným pokusům o prolomení hesla

Jedenáctky nepřinesly mnoho nového, především zvýšily nároky na hardware ve jménu bezpečnosti. Podzimní vydání s označením 22H2 přinese další užitečnou novinku, která bude tentokrát chránit počítač před násilnými pokusy o proniknutí do uživatelského účtu. Jedná se o útoky, během nichž se škodlivý program pokouší uhádnout heslo.

Není to zrovna sofistikovaná technika. Spoléhá na to, že heslo bude jednoduché a že se po určité době trefí. David Weston, viceprezident pro bezpečnost, na svém Twitteru prozradil, že od sestavení 22528.1000 mají Windows 11 ve výchozím stavu zapnutou zásadu, která proti násilným útokům na hesla chrání. Specificky povolují jen 10 pokusů o přihlášení.

Pokud bude počet pokusů vyčerpán, dojde k uzamčení účtu, takže se nebudete moct přihlásit. To bude znovu povoleno až po 10 minutách s tím, že interval můžete upravit. Podle Westona k takovým útokům často dochází skrze Remote Desktop Protocol (RDP). Aktivní jsou v tomto ohledu zejména ransomwarové skupiny.

Jak si můžete ověřit na obrázcích, oproti Desítkám teď v Jedenáctkách navíc najdete zásadu, která umožňuje uzamčení administrátorského účtu. Zásada pro uzamčení běžných účtů již ve Windows přítomná byla, jen nebyla standardně nakonfigurována. V mojí instalaci Windows 11 build 22622 předvolby nakonfigurované nejsou.

Není jasné, jestli to bude platit jen pro nové instalace systému, ale zatím to tak vypadá. Weston potvrdil, že stejné nastavení se bude vztahovat také k Windows 10. Kdy jej vývojový tým do staršího systému přenese, nevíme.

Zdroje: David Weston / Twitter via Neowin