Windows 11 24H2 zkracují životnost bodů obnovy na 60 dní. Jde o bezpečnost, říká Microsoft

Obnovení systému je letitý nástroj, který není vidět, ale může vás zachránit, když se ve Windows něco pokazí. Třeba po instalaci nějaké aktualizace nebo ovladače. Pak se můžete vrátit k tzv. bodu obnovy, který zachycuje stav systému před příslušným zásahem. Běžně se vytváří před instalací citlivějšího softwaru.

Poprvé se Obnovení systému objevilo ve Windows Me, což dokazuje, že svého času značně neoblíbený systém přinesl dobré inovace a nápady. Zálohovací systém je s námi dodnes, používají ho Windows 10 a 11, byť dnes jen volitelně.

Červnová povinná aktualizace pro Windows 11 24H2 přinesla řadu funkčních novinek, o nichž jsme ostatně psali. Na chvostu seznamu najdete drobnost, kterou snadno přehlédnete a která pro většinu lidí není důležitá. Windows 11 24H2 od června body obnovy uchovávají po dobu max. 60 dní. Platí to také pro Windows Server 2025.



Tudy se k Obnovení systému dostanete

Obnovení systému je přístupné z letitého okna Vlastnosti systému | Ochrana systému. Čili ne, tuto funkcionalitu redmondští do moderního Nastavení nepřevedli. Odkaz na dialog v něm ale najdete: Nastavení | Systém | O systému (resp. Nastavení | Systém | O aplikaci v případě Windows 10.)

Microsoft uvedeným stanovením lhůty aspoň trochu vyjasnil situaci ohledně toho, jak dlouho se body obnovy mohou na úložišti nacházet. Z toho, co víme, jejich životnost může být různě dlouhá v rozmezí dnů až měsíců.

Značně záleží na tom, kolik místa na úložišti jim rezervujete. Když dojde, starší body se smažou, aby se vytvořilo místo pro novější zálohy. Nepočítám teď, že v případě potřeby body odstraníte ručně. Také zmizí po provedení upgradu, protože jsou spojené s konkrétní verzí Windows, např. z Windows 11 verze 23H2 na 24H2.

V minulosti se výchozí nastavení Obnovení systému vyvíjelo. Parametry odrážely potřeby, ale také možnosti hardwaru své doby. Ukazuje to tabulka, která dodnes visí v dokumentaci na webu Microsoftu:

OS Velikost úložiště Maximální využitá kapacita Windows 7 a novější >64 GB až 5 % celkové kapacity úložiště / až 10 GB* ≤64 GB až 3 % celkové kapacity úložiště Windows Vista – až 15 % celkové kapacity úložiště / až 30 %* Windows XP >4 GB až 12 % celkové kapacity úložiště <4 GB až 400 MB *platí nižší hodnota

Dodnes ovšem můžete funkci úplně zapnout nebo vypnout, ale také upravit velikost rezervovaného místa, které mohou body obnovy využít.

V dokumentaci Microsoft podrobněji popisuje, co se s červnem mění. Jde také o to, že body obnovy starší 60 dní nebude možné použít, ani kdybyste je měli. Výrobce to označuje za bezpečnostní opatření. Aspoň zatím je ale možné k takovým bodům přistupovat. I přístup bude časem odebrán. Pro starší vydání Windows toto omezení neplatí.

Od dob Windows XP se body obnovy uchovávaly po dobu až 90 dní. Oproti tomu se tak jejich maximální životnost sníží o zhruba měsíc.



Obnova systému nesupluje komplexní zálohovací řešení,

snadno a rychle ale vrátí systém do funkčního stavu

Body obnovy mohou být skvělým pomocníkem, který dostane váš počítač z nejhoršího. Je třeba myslet na to, že se nejedná o komplexní zálohovací řešení. Zálohuje systém, nikoli však uživatelská data. Konkrétně zachraňuje systémové soubory, registr a nainstalované programy.

A pozor, v posledních letech už ukládání bodů obnovy není ve výchozím stavu zapnuté, přičemž Microsoft doporučuje, abyste funkci zapnuli. Mně osobně Obnovení systému několikrát v minulosti zachránilo před kompletní přeinstalací Windows, takže také doporučuji, abyste funkci používali. Jaké s ní máte zkušenosti? Popište je v diskuzi.