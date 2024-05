Windows 11 24H2 přeskakují betu a míří do kanálu Release Preview. Také vyšlo ISO

V předvečer konference Build 2024 Redmondští ukázali novou třídu počítačů Copilot+, která nabízí řadu lokálních AI funkcí díky výkonnému AI akcelerátoru (NPU). Na těchto počítačích běží Windows 11 24H2 a během druhého dne vývojářské konference ji Microsoft oficiálně vypustil do testovacího okruhu Release Preview.

Ne snad, že by tahle verze byla něčím novým. Pokud Windows testujete, možná jste se s ní už setkali v jiných kanálech. V dubnu vývojový tým dokončil jádrové technologie, aby počítače s certifikací Copilot+ mohly vstoupit na trh začátkem léta. Dnes už víme, že prodej prvních modelů začne 18. června. To se shoduje s dřívějšími neoficiálními informacemi.

Podle nich budou uživatelské funkce verze 24H2 dokončeny až v červenci. Microsoft se k tomu dosud oficiálně nevyjádřil. Tohle je jízdní řád, který z Microsoftu protekl neoficiálně a který začátkem dubna zveřejnil novinář Zac Bowden:

Termín Milník první polovina dubna Dokončení technické platformy Windows 11 24H2. 20. května Představení nových AI funkcí pro Windows. červen Zahájení prodeje prvních počítačů s procesory ARM a předinstalovanými Windows 11 24H2. červenec Dokončení uživatelských funkcí pro Windows 11 24H2. srpen Dokončení aktualizace pro Windows 11 24H2, která vyjde v první den zveřejnění verze 24H2. Nabídne soubor uživatelských funkcí, dokončený během července. září Windows 11 24H2 budou uvolněny všem včetně nových AI funkcí.

Zajímavé je, že Windows 11 24H2 byly donedávna testovány v kanálech Dev a Canary. Nyní vstupují rovnou do kanálu Release Preview a to znamená, že Redmondští přeskočili kanál Beta. Do kanálu Release Preview zamířilo sestavení 26100.712. Oproti tomu v kanále Beta zatím zůstáváme u řady 22635.

Při aktualizaci z této řady, případně ze stabilních Jedenáctek vás čeká větší stažení a plnohodnotný upgrade, který zabere víc času oproti servisní aktualizaci.



Pokud přecházíte z verze 22H2 nebo 23H2, čeká vás klasický upgrade

Nová hlavní verze Jedenáctek znamená drobné potíže s kompatibilitou s některými programy vyplývající z interních změn. Není to nic neobvyklého, Microsoft tentokrát tvrdí, že Windows doznaly změn v důsledku integrace AI. Naprostá většina softwaru ovšem v tomto systému bude pracovat správně.

Vstup do zmíněného testovacího kanálu je pro verzi 24H2 poměrně velký krok, protože z tohoto kanálu zbývají poslední metry k široké distribuci. Microsoft v něm testuje prakticky hotový software, v němž se již jen opravují chyby.

Pokud si chcete novou verzi v kanále Release Preview vyzkoušet, musíte mít samozřejmě kompatibilní počítač, jenž je zapojený do programu Windows Insider. Aktualizace je volitelná. Pokud tedy chcete upgradovat, musíte jít do nastavení služby Windows Update a ručně vyhledat a vyvolat instalaci aktualizace. K dispozici je také instalační obraz ISO s verzí 24H2.

Zdroje: Windows Insider Blog