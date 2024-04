Windows 11 24H2 jsou plné chyb. Položily na lopatky StartAllBack a další nástroje

Jak jsme si už řekli, jádrová platforma Windows 11 24H2 je již prakticky hotová. Pojďme doplnit zbývající známé informace. Podle webu Windows Central by tzv. finálním sestavením měly být Windows 11 build 26100. Tohle vydání Redmondští dne 3. dubna poslali do kanálů Dev a Canary.

Zmíněné testovací kanály nabízí stejná sestavení od 8. února, přičemž řada 2600 se poprvé objevila koncem listopadu v kanále Canary.

Přestože Microsoft plánuje Windows 11 build 26100 předat výrobcům počítačů (jde primárně o stroje s procesory ARM), tak právě tohle sestavení nepatří k nejvyladěnějším a navíc změny pod povrchem opět narušují kompatibilitu s některými programy včetně známé dvojice nástrojů na přizpůsobení uživatelského prostředí.

Leakerský účet @thebookisclosed poznamenal, že v sestavení 26100.1 nefunguje ladění 64bitových programů pro prostředí .NET. Aspoň z Visual Studia. Microsoft nicméně podle něj v kódu v posledních týdnech nasekal více chyb, které jsou nepříjemné z vývojářského pohledu.

Není to nic, co by firma nemohla napravit později servisními aktualizacemi, ale pokud chcete pro nový systém vyvíjet software, budou začátky možná bolestné. V uvedeném sestavení nepracuje ani akcelerátor VMware 3D, který v předchozím sestavení ještě fungoval.

Redaktorovi Zacu Bowdenovi při resetu systém spadl a posléze už nedokázal navázat na rozdělanou práci. Místo toho se donekonečna restartoval. Bowden zaznamenal nejméně jednu další chybu, která sestavení 26100 trápí. Grafický ovladač někdy nenastartuje vůbec, jindy se animace v systému trhají. Stejný ovladač funguje správně ve Windows 11 build 22621.

Zapracovat budou muset také producenti softwaru pro Windows. Abhishek Mishra z webu Windows Latest narazil na nekompatibilitu s nástroji StartAllBack a ExplorerPatcher. Není to poprvé a nejspíš ani naposledy.

Současně to není ani konec světa. V minulosti se několikrát stalo, že si s novou verzí Windows nástroje nerozuměly. Buď nefungovaly, nebo působily potíže. Jejich tvůrci si ale se situací poměrně rychle poradili.

Microsoft v dialogu informujícím o blokování nástrojů píše o bezpečnostních a výkonnostních důvodech. Používá více způsobů, jak tyto nástroje ve Windows 11 build 26100 blokovat, aby nedošlo k nežádoucím vedlejším účinkům. Kdybyste si s tímto sestavením hráli, očekávejte omezení. Oficiálně se navíc pořád bavíme o testovací verzi.



ExplorerPatcher opět nefunguje

Verze 24H2 bude na většinu počítačů s Windows 11 distribuována nejdříve koncem léta. Do té doby Microsoft v systému eliminuje spoustu chyb, stejně tak se změnám ve Windows přizpůsobí programy a ovladače.

Seznam programů a ovladačů, kvůli kterým vám Microsoft nemusí umožnit přechod na verzi 24H2, vytáhl Deskmodder.de ze souboru appraiser.sdb. Není nutně vyčerpávající a především z nej nevyčteme, kterých verzí se týká. Ne vždycky jde o poslední verze programů, právě naopak:

ConisioAdmin.exe (Solidworks PDM),

EaseUS Disk Copy.exe (EaseUS Disk Copy),

epÃodwm.exe (Explorer Patcher),

iCloudServices.exe (služba pro iCloud),

RadeonSoftware.exe (nastavení grafických karet AMD),

StartAllBackCfg.exe (StartAllBack),

Copilot na počítačích s více obrazovkami (Microsoft),

MergeSdb (Microsoft),

Intel IntcOED.sys (ovladač od Intelu),

Intel IntcAudioBus.sys (ovladač od Intelu),

Realtek 8192su Wireless USB 2.0 Adapter (ovladač od Realteku).

Zdroje: Albacore ☁️ / X | Deskmodder.de | Windows Central | Windows Insider Blog | Windows Latest | Zac Bowden on X (1, 2)