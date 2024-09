Windows 11 24H2 by mohly vyjít 24. září. Jenže ony už tak trochu vyšly

Zatímco za pár týdnů skončí podpora první hlavní verze Windows 11, na obzoru je nová verze 24H2. Vlastně už tak trochu vyšla, tak trochu nevyšla. Oficiální datum uvedení snad už teď známe, protože ho Microsoft prozradil v jednom z příspěvků o Copilotu. Omezená distribuce začne v září, široká v říjnu.

Pojďme si situaci zrekapitulovat, ať se v ní vyznáme. O tom, že vznikne nová hlavní verze Windows, která bude silně zaměřená na AI, jsme se dozvěděli loni před koncem roku. Začátkem dubna vývojový tým dokončil jádrové technologie a sestavení 26100 se začalo ladit.

Pořád bylo potřeba dodělat spoustu funkcí, základní vydání nicméně muselo být hotové, aby mohlo být nasazeno na nové počítače Copilot+. Microsoft je s partnery představil v květnu a v první vlně šlo o stroje s novými armovými procesory Snapdragon X. Na těchto čipech Windows 11 23H2, tedy dosavadní stabilní větev systému, neběžely.



Oficiální životnost Windows 11 24H2 by mohla být zahájena v řádu týdnů

Proto Microsoft potřeboval novým počítačům dodat pod kapotou upravené Windows s tím, že uživatelské funkce do systému z velké části doplní až v dalších měsících. Za normálních okolností redmondští dodali celý hotový produkt na podzim. Windows 11 24H2 se kvůli specifickým okolnostem nachází ve zvláštní situaci. Jejich životnost oficiálně zahájena nebyla, přestože se tahle verze už nachází na počítačích Copilot+.

Každá hlavní verze Windows má na spotřebitelské úrovni nastavenou dobu podpory na 24 měsíců a začíná v den, který bude oficiálně určený jako den, kdy začala široká dostupnost produktu. Ten už snad konečně známe. Microsoft uvádí (jako první si toho všiml Neowin), že změny v přístupu ke Copilotu uvede spolu s každoročním hlavním vydáním Windows 11 v rámci volitelné aktualizace 24. září a následně s povinnou aktualizací 8. října.

Životní cyklus verze 24H2 by tak mohl být oficiálně zahájený ještě v tomto měsíci. Tím pádem by nová hlavní verze byla dostupná snadno přes Windows Update každému, kdo by o ni měl zájem. Odpovídalo by to také jízdnímu řádu, který na jaře získal americký novinář Zac Bowden.



Windows 11 už nejen čtou, ale také tvoří archivy 7Z a TAR

Windows 11 24H2 ovšem už nějakou dobu používat můžete také na běžných počítačích bez nálepky Copilot+, pokud chcete. V květnu totiž zamířily do kanálu Release Preview. Microsoft současně vydal instalační obraz a ukázalo se, že aktivní účast ve zmíněném kanále není nutná. Od května je totiž verze 24H2 pravidelně ošetřována servisními aktualizacemi tak jako standardní produkční vydání Windows. Jakákoli instalaci má proto zajištěný základní servis.

Na druhou stranu není kam spěchat. AI novinky buď fungují jen na počítačích s certifikací Copilot+, nebo se do Česka v nejbližší době vůbec nepodívají. (Hlavní tahák byl pak globálně odložen o několik měsíců.) Aspoň část zbylých novinek včetně tvorby archivů 7Z a TAR mezitím zamířila do stávajících stabilních Jedenáctek.

Pamatujete na loňský nepořádek ve Windows 11 22H2 a 23H2? Diskutovali jsme o něm v Podcastu Živě:

