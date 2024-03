Windows 11 23H2 se vám teď mohou automaticky nainstalovat. Distribuce je řízená

Microsoft loni na konci října oznámil, že Windows 11 23H2 – známé také pod marketingovým názvem Windows 11 2023 Update – považuje za hotové a zahajuje distribuci. Instalace v první fázi nebyla povinná, museli jste totiž ve službě Windows Update nejdřív aktivovat předvolbu Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici.

Po následném vyhledání aktualizací se možnost přejít objevila, pokud ovšem Windows Update vyhodnotil váš počítač jako kompatibilní a bez známých problémů. Ve výchozí konfiguraci se tedy verze 23H2 automaticky neinstalovala. Právě to se mění.

Na jedné ze stránek dokumentace Redmondští zveřejnili nové informace platné ke 20. únoru. Potvrzují, že zahajují další fázi distribuce Windows 11 23H2, přičemž tentokrát už bude migrace provedena automaticky, tedy aniž byste se o ni museli z osobního zájmu přihlásit.



Instalace je blesková, pokud přecházíte z verze 22H2

Pořád ještě to ovšem nebude volná plošná distribuce bez překážek. Microsoft ve druhé fázi cílí na počítače s Windows 11, které se budou blížit konci životního cyklu, případně už jejich životnost skončila. Microsoft používá svou oblíbenou a nejasnou formulaci, myslí tím samozřejmě životnost Jedenáctek, ne hardwaru.

Což nás přivádí do zvláštní situace, protože v nejbližší době žádná verze Windows 11 do výslužby neodchází. V říjnu skončila podpora verze 21H2, zatímco v letošním říjnu skončí podpora Windows 11 22H2. To je tedy poměrně vzdálená budoucnost.

Bavíme se tedy o relativní vzdálenosti, protože řízená distribuce nepotrvá rok a daleko před říjnem bude spuštěna plošná distribuce verze 23H2. Můžeme samozřejmě hovořit o tom, že konec podpory 22H2 se přibližuje. Tím pádem nám chce Microsoft zbytečně komplikovaně říct, že migrace na verzi 23H2 se nyní týká prakticky všech počítačů s Jedenáctkami.



Nadále platí, že přednostní přístup vám zajistí brzkou instalaci

V táto fázi vám Windows Update přesto aktualizaci nabídnout nemusí. Microsoft totiž jako vždycky za pomoci strojového učení idenfitikuje zařízení, na nichž by nastaly známé komplikace s kompatibilitou programů nebo ovladačů. K nim aktualizaci zatím nepustí.

I kdyby se žádná překážka vašeho stroje netýkala, můžete si na aktualizaci stejně počkat, protože aktualizace je zpřístupňována postupně. Takže teď jen víte, že se vás může týkat, ale přesné datum migrace vám nikdo říct nemůže. Pokud stojíte o brzký upgrade, aktivujte již zmíněný přednostní přístup k novým funkcím. Verze 23H2 oproti verzi 22H2 nabízí minimum novinek.

Zdroje: Microsoft / Learn via Windows Central