Windows 11 23H2 dorazí v listopadu. Užitečné umělé inteligence Copilot a Cocreator se Česku zatím vyhnou

Když Microsoft dne 21. září oznámil příchod novinek do Windows 11, jimž měl vévodit Copilot, byl značně nekonkrétní a chaotický v otázkách parametrů uvedení nových funkcí. To se v posledních letech stalo standardem. Posléze doplnil aspoň některé klíčové informace, které poněkud mění situaci.

V příspěvku na jednom z hlavních blogů, který 26. září doprovodil vydání dříve avizovaných novinek pro Windows 11, se v poznámkách pod čarou dočtete, že Copilot bude uveden pouze v několika vybraných zemích. Česko se k nim neřadí. Microsoft se v první fázi soustředí na severní Ameriku, některé části Asie a jižní Ameriky. Evropa jako by pro něj neexistovala.

Nemůžu ovšem tvrdit, že se to v řádů dní nebo spíše týdnů nezmění. Konečná verze balíku nových funkcí už může počítat i s globálním nasazením Copilotu, jistě to ovšem nevíme, protože Microsoft konkrétnější není. Pouze uvádí, že s budoucím rozšířením do dalších zemí počítá. Budeme muset čekat a nechat se překvapit. Microsoft svůj přístup nevysvětluje. Může se bát např. přísné eurounijní legislativy nebo nařčení ze zneužívání monopolu.



Nevidíte Copilot, ačkoli měl být dostupný od 26. září? Chyba není na vašem přijímači

Windows 11 2023 Update

Pro změnu na insiderském blogu jsme se dozvěděli, že podzimní vydání bude marketingově označené jako Windows 11 2023 Update. Současně Microsoft potvrdil, že jako verze 23H2 bude označeno sestavení 22631. Právě verze a číslo sestavení mají být přeštítkovány, až bude balík novinek nasazen povinně všem. (Více níže.)

Verze 23H2 je nyní k dispozici pro testování ve firmách, specificky v kanále Release Preview v programu Windows Insider Program for Business. Současně ji mohou dobrovolně instalovat spotřebitelé a spotřebitelky, kteří jsou připojeni rovněž ke kanálu Release Preview. Příslušná aktualizace se nabídne těm, kteří manuálně vyhledají aktualizace a mají kompatibilní počítač. Instalace je tedy zatím dobrovolná.



Součástí podzimní aktualizace jsou vývojářské

nástroje, které se vám na počítači mohou samy objevit

Kromě toho, že je tahle verze označena jako 23H2 a číslo sestavení uměle zvýšené na 22631 by ovšem měl být obsah vydání shodný s tím, co nynější dobrovolná servisní aktualizace pro Windows 11 22H2 nabízí lidem mimo testovací program Insider. (V tomto případě se v praxi kromě aktualizace KB5030310 musí nainstalovat aktualizace nastavení Windows. Totéž proběhlo s Momentem 3, obojí zajistí Windows Update.)

Microsoft vydal nové instalační obrazy ISO s Windows 11 23H2, které jsou zatím ještě oficiálně oštemplovány značkou Windows Insider, jak vyplývá z výše uvedeného.

Windows 11 23H2 dorazí v listopadu

V úplně jiném příspěvku na jednom z blogů Microsoft explicitně uvádí, že nové funkce, které jsou dle marketingu dostupné od 26. září, budou reálně zapínány postupně a nahodile. Pro tyto případě vyvinul technologii controlled feature rollout (CFR). Je proto možné, že i když jste nainstalovali volitelnou aktualizaci KB5030310, tak mnohé ze slíbených novinek hned nevidíte. Situaci s Copilotem jsme si už vysvětlili, za zbytek může řízená distribuce, specificky CFR.

Pokud chcete být mezi prvními, jimž se nové funkce zapnou, tak v nastavení Windows Updatu aktivujte předvolbu Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici. Aktivací otevřete dveře také automatické instalaci volitelných servisních aktualizací, k nimž právě patří KB5030310.



Pokud jste si volitelnou aktualizaci nainstalovali,

můžete aktivaci nových funkcí urychlit tímto přepínačem

V tomto příspěvku pak Redmondští poprvé explicitně uvádí, kdy počítají s klasickým vydáním pro nedobrovolníky. Nejširší veřejnosti by většinu – to slovo sami používají – nových funkcí měla přinést povinná servisní aktualizace spolu s bezpečnostními opravami v listopadu. Záplatovací úterý pro tento měsíc připadá na čtrnáctý den, takže většina počítačů začne na Windows 11 verze 23H2 přecházet právě od 14. listopadu.

Jak je to s Cocreatorem v Malování

Něco podobného jako pro Copilot platí pro generátor grafiky v Malování. Cocreator se stal jediným překvapením stran podzimních novinek ve Windows 11, všechny ostatní funkce jsme už znali z programu Insider. Microsoft ale původně neřekl, že generativní AI nebude dostupná hned všude. Situaci s Cocreatorem oproti vysvětlování dostupnosti Copilotu doplňuje konkrétněji.

Generování grafiky v Malování startuje pod označením Preview ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Francii a Austrálii. Na Česko a Slovensko se aspoň v pilotní fázi zavádění funkce zdaleka nedostane. Fáze všeobecné dostupnosti by však mělo být dosaženo během několika týdnů a tam už nejspíš regionální omezení padnou.

Jistě to nevíme. Redmondští aspoň přidávají jiné detaily, které původně neprozradili:

Cocreator vyžaduje přihlášení k účtu Microsoft.

Funkce může vyžadovat předplatné. Nejspíš tak dostanete zdarma pár kreditů, ale pro další tvorbu si budete muset pořídit Microsoft 365 nebo jinou službu.

Pilotní testovací fáze podporuje pouze příkazy v angličtině.

Jeden požadavek nyní stojí jeden kredit, není vyloučené, že se to časem nezmění.

Každý má 50 kreditů na vyzkoušení.

A hlavně, generátor obrázků jako první nastupuje do programu Insider, nikoli do standardních stabilních Windows 11 tak jako zbytek oznámených novinek. Před koncem září začala distribuce v kanálech Canary a Dev. Cocreator nabízí Malování 11.2309.20.0 a novější.



Malování integruje AI generátor obrázků. Zatím jen v pár zemích

Ani neplatí, že si funkci vyzkouší všichni v programu Insider ve jmenovaných zemích. Zájemci a zájemkyně se musí zapsat na čekají listinu se svým účtem Microsoft. Pak budou čekat, neznámo, jak dlouho.

Microsoft potvrdil, co bylo zjevné. Technologie vám nevygeneruje libovolný obrázek. Na určité typy dotazů zareaguje negativně stejně jako generátor v Bing Chatu nebo Midjourney. Cocreator téměř jistě používá novou neuronku Dall-e 3, Microsoft ji nedávno nasadil také v Bing Image Creatoru.

Microsoft novinky ve Windows 11 prezentuje na videu:

