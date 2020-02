Windows 10X už si můžete vyzkoušet. Novému systému Microsoft zjevně věří

Microsoft uveřejnil první emulátor pro svůj nadcházející systém Windows 10X. Už je díky tomu možné vyzkoušet, jak se systém bude chovat a vývojáři již mohou upravovat své aplikace, aby v novém systému fungovaly zcela korektně.

Od Windows 10X lze očekávat hodně. Jedná se o nový moderní operační systém, který ale navazuje na klasická Windows. Trochu to připomíná situaci s Windows RT a Windows 10 S, se kterými to ale moc dobře nedopadlo – systémy vypadaly identicky, neuměly ale spustit všechny oblíbené aplikace a uživatelé je tak nikdy řádně nepřijali. Windows 10X na to jde proto jinak. Microsoft celé Windows zeštíhlil a upravil, nezůstal přitom jen u vnitřností – upravené je i rozhraní a na první pohled tak uživatel pozná, že používá „jiné Windows“.

To hlavní přitom zůstalo zachováno. Windows 10X spustí jak moderní UWP, tak i klasické Win32 aplikace. Nebude tak problém si pustit moderního e-mailového klienta a vedle toho klasickou instalaci třeba Chromu. Vývojáři přitom nebudou muset téměř nic dělat pro kompatibilitu – hlavní problém, který budou řešit, totiž není v systému jako takovém, ale v zařízeních, na kterých poběží. Ty budou totiž primárně se dvěma displeji.

Budoucnost je v duálních displejích

Duálním displejům přitom Microsoft věří a doufá, že se bude jednat o budoucnost zařízení. Podobný krok učinil již v minulosti, kdy s Windows 8 vsadil hlavně na tablety a dotykové notebooky. Ty se sice mezi uživateli uchytili a jeho vlastní řada Surface se prodává velmi dobře, stále ale nemají všechny stroje dotykovou obrazovku.

Skok ke dvěma displejům je přitom mnohem větší koncepční změna a je otázkou, jak na ni zareagují zákazníci. Zařízení totiž nebudou sama o sobě levnou záležitostí a velkou neznámou je i systém samotný. Windows 10X budou totiž mít pozměněné rozhraní tak, aby lépe fungovaly na celodotykových strojích a tak se částečně, minimálně koncepčně, vracíme opět k Windows 8 a zlepšenému tabletovému režimu z klasických Windows 10, který se moc nepovedl.

Základní ovládání zůstane stejné, spodní lišta ale například slouží pouze jako ovládací prvek pro nabídku Start a několik aplikací včetně přepínání oken. Ty zde fungují klasicky a primárně přes celou obrazovku, v rámci různého přetahování ale mohou vyplnit i oba displeje.

Nový emulátor pro vývojáře

Již dříve Microsoft ukázal emulátor svého upraveného Androidu, který s Windows 10X sdílí mnohé jak v ovládání, tak i zaměření na duální displeje. Nyní se k tomu přidal i emulátor právě pro okenní systém. Díky tomu tak máme poměrně jasnou představu, jak bude ve finále vypadat.

Hlavní změna je tu ale pro vývojáře, kteří mohou začít upravovat své aplikace tak, aby se korektně chovaly na těchto nových zařízeních. Jak jsem již výše zmínil, podporované jsou jak moderní, tak i klasické aplikace, které je ale třeba upravit tak, ab využívaly všechny možnosti.

V základu jsou zde totiž podobná gesta pro práci s okny jako v klasických Desítkách. Tažením do stran se aplikace přichytí přes půlku displeje, zde konkrétně přes jeden celý. V případě přehození doprostřed se rozprostře přes oba. A to je právě ten režim, pro který je třeba provádět úpravy. Jinak se totiž může stát, že obsah bude nepříjemně rozpůlen středovým kloubem. Systém s rozdělením ale umí pracovat a je tak poměrně snadné určit, který obsah se má zobrazit vlevo (např. seznam zpráv v e-mailovém klientu) a který vpravo (např. konkrétní vybraná zpráva).

Aktualizace za méně než 90 sekund

Hlavní změnou systému je i to, jak pracuje s jednotlivými aplikacemi. Ty jsou spouštěné v uzavřených kontejnerech a oddělené od zbytku. Díky tomu je možné na pozadí nerušeně stáhnout aktualizace, načež následná instalace a restart by neměla trvat déle, než minutu a půl.

Využívá se zde podobný princip jako u Chromebooků, kdy se nová verze systému nainstaluje na pozadí a při restartu se pouze „přehodí“ na novou aniž by bylo nutné hýbat s velkým množstvím dat.

Veškeré novinky můžete sami vyzkoušet v emulátoru, jedná se ale o velmi ranou verzi. K instalaci je nutné být členy programu Windows Insider a mít na počítači nainstalované nejnovější sestavení. Následně ale již můžete testovat dle libosti.