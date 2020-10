Windows 10X budou hotové v prosinci. Zatím ale bez podpory Win32 aplikací

Windows 10X jsou nový systém, který měl být původně určený primárně pro zařízení s duálním displejem. Z toho ale sešlo a nyní zamíří na standardní notebooky. Mění se i zaměření systému – konkurovat má přímo Chrome OS a ztratí tak podporu klasických aplikací.

Microsoft se již poměrně dlouho snaží přijít se systémem, který nebude zatížený svou vlastní historií, jako je tomu u Windows. Ty totiž obsahují velké množství součástí, které jsou držené z důvodu kompatibility a vůbec nekorespondují s tím, jak vypadají (a chovají se) novější části systému. I z toho důvodu je vše těžkopádnější na zařízeních s nižším výkonem a byť se situace lepší, nejsou Windows ani skvělé na dotykových strojích.



Windows 10X měly původně sloužit hlavně pro dvoudisplejová zařízení

Nové Windows 10X to mají změnit – využívají z klasických Desítek jádro, nad ním je ale postavené nové rozhraní oproštěné od přebytečných částí, které nejsou třeba. K tomu vše mělo být uzpůsobené právě pro stroje se dvěma displeji, třeba jako Surface Neo. Ten byl ale odložen až na rok 2022 a tak došlo k přeorientování 10X i na standardní počítače. Přesto ale měla zůstat podpora klasických Win32 aplikací.

Sázka na web a moderní aplikace

To se ale, dle informací Windows Latest, mění a Microsoft přímo zamíří proti Chrome OS. Do systému totiž nainstalujete pouze moderní UWP aplikace (kterých je minimum) a PWA, kde se de facto jedná o „pouhé“ webové stránky. Firma se tak oklikou vrací zpět do dob, kdy vydávala Windows RT společně s prvním tabletem Surface. Jak se ale ukázalo, v té době to byla slepá ulička.



I v emulátoru pro vývojáře se počítalo s podporou dvou displejů

Chce zaujmout ty, kteří chtějí jednoduché a rychlé zařízení hlavně na internet, což může fungovat, pokud přinesou i něco dalšího navíc. Již zmíněný Chrome OS má třeba nativní podporu aplikací z Androidu, zde se ale nic takového neplánuje. Tady může zapůsobit případná nízká cenovka zařízení a rychlost systému. Microsoft chce navíc aspoň podnikům umožnit případné potřebné aplikace streamovat přes internet, aby byly dostupné alespoň takto.

Další velkou změnou je i dostupnost. Původně mělo být možné nainstalovat systém i na starší zařízení, nově si ale zřejmě budete muset pro jeho získání koupit nový stroj. RTM verze (tedy ta, kterou Microsoft poskytuje výrobcům pro nainstalování do počítačů) má přitom vyjít už v prosinci a finální vydání systému se plánuje na jaro 2021. Času již tak není příliš a za poslední měsíce se toho ohledně vývoje Windows 10X událo mnoho, včetně několika otoček o 180 stupňů.

Původní směr ale Microsoft nezahodil zcela – v roce 2022 by měla přijít vylepšená verze systému s podporou Win32 aplikací společně s uvedením Surface Neo. Po zkušenostech z letoška je ale datum nutné brát spíše jako přibližný výhled od budoucna, nežli pevně stanovené datum.