Windows 10 sice za 16 měsíců končí, ale Microsoft oživuje vývoj a kanál Beta

Po několika letech se Microsoft vrací k vydávání testovacích betaverzí Windows 10, Desítky se přitom blíží k naplánovanému konci životního cyklu. Bezplatná podpora skončí 14. října 2025 a výrobce zdůrazňuje, že na tom se nic nemění. Proč náhlý zájem o odcházející systém?

Microsoft poprvé v historii plánuje systém ještě několik let podporovat za příplatek také na úrovni domácností. Cenu pro domácnosti nezveřejnil. Bude to stěžejní informace pro starší počítače, které nemohou bezplatně přejít na Windows 11. Těch je hodně, podíl Windows 10 je oproti nástupci výrazně vyšší. S rozšířenou podporou mohou Desítky držet slušný tržní podíl ještě několik let.

Změnila se strategie – teď není potřeba prodat novou verzi Windows, ale využít stávající instalace k podpoře jiných produktů. Windows už nejsou dojná kráva, jak jsme nedávno ukázali ve velké analýze. Proto Redmondští pragmaticky Windows 10 neignorují a před pár měsíci do nich přidali Copilot.



Kanál Beta pro Windows 10 ožívá

Protože se vývoj Windows 10 mírně oživuje, chce vývojový tým opět aktivněji používat program Windows Insider. Posledních několik let pro letitý systém pouze vycházely servisní aktualizace v kanále Release Preview. Naposledy kanál Beta Desítkám posloužil 17. června 2021, kdy v něm vyšlo sestavení 19043.1081. Později se přeorientoval na Windows 11. Jenže každá hlavní verze Windows může mít svůj kanál Beta a tak to teď také bude.

První novinky pro Windows 10

Nabízí se otázka, na jaké novinky se můžeme těšit. Budou velké, když kvůli nim ožívá testování v Betě? Číslo hlavní verze se nezmění, aspoň to víme jistě. První sestavení, které bylo před pár dny uvedeno, s novinkami šetří:

Díky provedeným opravám je vyhledávání na hlavním panelu stabilnější.

Zálohování bude postupně uchovávat více systémových nastavení, která ale nejsou svázaná přímo s konkrétním počítačem. Zálohovat se tedy budou obecné předvolby. Začínáme s nastavením tiskáren a historií aktivit.

Vývojový tým loví chyby spojené se zálohováním, aby byl proces spolehlivější. Např. kvůli zdvojenému zálohování tapet mohlo zálohování selhat.

Tato vylepšení nabídnou Windows 10 build 19045.4593 v kanále Beta. Nové funkce budou uvolňovány řízeně a dříve je získají ti, kteří zapnou předvolbu Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici.



Nové funkce se budou zapínat postupně

Stejné sestavení, tj. 19045.4593, míří do kanálu Release Preview, kde ale nabídne pouze balík dalších oprav. Tyto rutinní opravy se samozřejmě vztahují také k počítačům v kanále Beta.

Co když počítač podporuje Windows 11? Jestliže váš počítač podporuje Windows 11, vstupem do kanálu Beta k automatickému upgradu nedojde. Jedenáctky vám budou nabízeny pouze jako volitelný upgrade, jinak budete získávat aktualizace pro Windows 10.

Zdroje: Windows Insider Blog (1, 2, 3)