Windows 10 pro ARM se konečně naučí emulovovat x64 programy

Jsou to již čtyři roky, co Microsoft odhalil Windows 10 pro platformu ARM s možností emulace klasických x86 programů běžících na procesorech od Intelu, AMD nebo VIA. Brzy se systém naučí emulovat také 64bitové aplikace.

Microsoft na svém blogu potvrdil, že emulace x86 zamíří do armové verze Windows 10 již v listopadu, přístup k ní budou mít jen testeři zapojení do programu Windows Insider. Firma pro ARM optimalizovala i vývojářský editor Visual Studio Code a firmám či výrobcům počítačů pak v rámci iniciativy App Assure pomůže portovat software na novou platformu.

Na armových procesorech již dnes běží linuxové počítače a servery, koupit se dají příslušné Chromebooky a Apple by měl ještě letos ukázat první Macy postavený na armovém čipu. Microsoft již model „wintel“ také několikrát narušil. Odmyslíme-li mobilní verze Windows, tak už v roce 2012 firma vydala Windows RT (Windows 8 pro ARM) a pro tento systém připravila i dva tablety Surface.

Ale až Windows 10 se tváří jako jedna platforma bez ohledu na procesorovou architekturu. Existuje IoT verze systému pro minipočítače Raspberry Pi a klasická velká verze s emulací x86, kterou najdeme například na tabletu Surface Pro X. Ten se mimochodem tento týden dočkal vylepšené verze.

Microsoft pro něj spolu s Qualcommem upekl nový čip SQ2, který by měl mít o něco výkonnější CPU i GPU. Pravděpodobně vychází z nového Snapdragonu 8cx Gen 2.