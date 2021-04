Windows 10 nejspíš přijde o další funkci. Na ráně je vizuální historie Timeline

Microsoft včera testerům zaslal nové sestavení Windows 10 Insider Preview Build 21359. Jednou ze změn je zrušení synchronizace funkce Timeline napříč zařízeními. Samotná funkce ale v systému (zatím?) zůstane, jen bude fungovat pouze lokálně. Do podzimu, než vyjde verze 21H2, se ale může změnit i to.

Timeline se ve Windows 10 objevila ve velké jarní aktualizaci z roku 2018. Microsoft si dal za cíl změnit pohled na Zobrazení úloh (Win + Tab), který doposud ukazoval jen právě otevřené programy. Timeline, jak už název značí, měl zobrazit i historii.

Na časové ose se mohou objevil dříve otevřené stránky v prohlížeči Edge, stahované soubory, upravované dokumenty z MS Office, fotky nebo historie aplikací třetích stran, které využívají Graph API. Díky synchronizaci pak byla na počítačích vidět také historie z jiných PC a v omezené míře také z mobilů a tabletů s Androidem a iOS.

Pokud by Microsoft skutečně Timeline odstranil, asi by to nebylo velké překvapení. Jednak jde o dost nenápadnou a ne moc používanou funkci a jednak jsme si už zvykli, že jím přidávané novinky nemusí vydržet věčně. Z Desítek již odstranil panel Lidé (kontakty připnuté na hlavním panelu), nástroj To Go (vytvoření přenosné verze systému), očesal Cortanu a z instalace vyhodil několik integrovaných aplikací. Některé slibované, jako třeba Sets, se do systému nakonec ani nedostaly.