Windows 10 můžete prodloužit život o jeden rok. Bude vás to stát 700 Kč

Microsoft před koncem loňského roku oznámil, že poprvé v historii nabídne prodlouženou podporu Windows také domácnostem. Dosud s ní mířil jen na větší podniky. Po měsících napínání víme, jaká bude cena. Prodloužená bezpečnostní podpora Windows 10 vás vyjde na 30 dolarů a potrvá rok. To je zhruba 700 Kč.

Konečná cena v Česku se může lišit, ale nemělo by to být dramatické. Prostě víte, že na stůl nebudete muset vysázet tisíce. Cena je v takovém případě zásadní, protože když ji Microsoft přestřelí, budete buď pokračovat bez podpory (s ohledem na bezpečnost to nedoporučujeme), nebo radši koupíte nový počítač.

V případě, že máte kompatibilní počítač, můžete samozřejmě stále bezplatně přejít na Windows 11. Za nás jsou už dostatečně odladěné. Je možné přejit také na nepodporovaném hardwaru, ale ne oficiálně a bez záruk.

Do konce standardní bezplatné podpory Desítek zbývá rok. Respektive méně, protože konečným datem je 14. říjen 2025. Microsoft placenou podporu (Extended Security Update, tj. ESU) dříve nabízel jen podnikům s hromadnou smlouvou, přičemž prodloužená podpora byla nastavena na tři roky a každý rok zdražila. Redmondští ji nabízejí subjektům, které potřebují více času na upgrade. Cenová politika je nastavená tak, aby byly motivovány upgradovat.

Kdyby byly placené bezpečnostní aktualizace příliš levné, firmy by mohly déle setrvávat na starší verzích Windows. O to Microsoft zjevně nestojí, takže se postupně zdražuje. Bude to tak také s Windows 10, kde byla cena pro podniky nastavena na 62 dolarů za zařízení v prvním roce. V dalším se zvedne na 122 a konečně na 244 dolarů.

Do programu placené podpory se budete moct přihlásit později. Datum nepadlo. A pozor, Microsoft program pro domácnosti prezentuje tak, že prodloužená podpora potrvá jen rok. Nezdá se, že by ji chtěl nabídnout na více let, jako je tomu u firem. ESU se týká je bezpečnostních aktualizací, další rozvoj Windows 10 nečekejte.

Zdroje: Windows Experience Blog