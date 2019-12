Windows 10 Mobile získaly překvapivě další měsíc života. Podpora skončí až v lednu

Již 10. prosince měla skončit podpora pro Windows 10 Mobile, Microsoft ji ale překvapivě prodloužil o celý měsíc. Nově se tak dočkáme až 14. ledna, kdy zároveň končí podpora i pro populární Windows 7.

Prodloužená podpora přichází ze strany Microsoftu velmi nenápadně a bez velkého oznámení – zmínil ji na webu podpory pro nově vydanou aktualizaci. Windows 10 Mobile se tak dočkají konce společně s Windows 7, tedy 14. ledna 2020.



Microsoft o změně nenápadně informoval na webu podpory.

Společně s tím dojde i k ukončení podpory UWP (tedy univerzálních aplikací pro Windows) aplikací Office pro mobilní platformu, ty pro počítače budou prozatím nadále fungovat.

Těžko říci, co Microsoft k tomuto kroku vedlo, velké počty uživatelů na platformě to ale zřejmě nebudou. Většina uživatelů již dávno migrovala ke konkurenci a redmondský gigant doporučuje udělat to samé. Tedy přejít na Android či iOS.

Microsoft to s telefony ale nevzdává. Příští rok přijde Surface Duo s Androidem:

Zdroj: Windows Latest