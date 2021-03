Windows 10 Mobile. Systém, který přišel o pět let později nebo o pět let dříve (komentář)

Před 30 lety začal Microsoft vyvíjet systémy pro mobilní zařízení, loni pak veškerých snah po několika marných pokusech vzdal. Kapitola Windows 10 Mobile definitivně skončila 14. ledna 2020, kdy firma zrušila podporu systému i s ním souvisejících online služeb.

Flintu do žita však firma hodila již na podzim 2017, to ukončila jeho vývoj a rozpustila tým. Nebo možná již na jaře 2016, kdy vydala svůj poslední mobil (Lumia 650).

Zklamání z toho, že nejúspěšnější firma 90. let nedokázala výrazně proniknout do mobilního byznysu, se může rovnat jen to, jak ze stejného trhu rychle vypadla finská Nokia. Z dlouholetého trůnu až na dno. Je až dojemné, že se oba outsideři nakonec spojili (Microsoft koupil mobilní divizi Nokie v roce 2014), aby nepřízni osudu čelili společně, byť neúspěšně.

Ze spolupráce přitom vznikl systém, který by v jiné době či při jiné konstelaci hvězd mohl uspět. Windows 10 Mobile byl hybrid spojující mobil a počítač. Logika jeho ovládání byla stejná jako u Androidu nebo iOS, lišil se prakticky jen na ploše, kde místo ikon a widgetů byly dlaždice kombinující obě funkce. Pro výrobce byl zdarma (jako Android), ale systém mohl rychle aktualizovat sám Microsoft (jako Apple u svých iPhonů). Na rozdíl od jablečných telefonů ale ty okenní pokrývaly i nižší a střední cenovou třídu.

High-end byl výkonnější a nabídl i desktopový režim, takže se z mobilu pro připojení k dokovací stanici (režim Continuum) stal počítač. Vypadal a ovládal se jako Windows 10, však to byl v jádru (doslova) stejný systém. Microsoft ročně utrácel stovky milionů dolarů na reklamní kampaně a v jednu dobu jsme mobily s Windows často potkávali i ve filmech a seriálech. Co se tedy pokazilo?