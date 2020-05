Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

Součástí květnové aktualizace poté bude i funkce, o které jsme psali již dříve – snadnější párování Bluetooth zařízení . Jakmile podporované Bluetooth přepnete do párovacího módu a je v dosahu počítače, vyskočí na něm upozornění, zda chcete provést párování. Součástí toho je přitom informace, o jaký typ zařízení se jedná a že se připojuje právě přes Bluetooth.

Novinkou pak je, že toto řešení, tzn. přihlašování Windows Hello, lze nově vynutit jako povinné při přihlašování k účtu Microsoft, a potažmo i celému počítači. Reálně se tak zruší přihlašování skrze heslo . Zapnutí je samozřejmě dobrovolné a provedete jej skrze Nastavení – Účty – Možnosti přihlášení.

Hlavní výhodou Windows 10 je nativní podpora přihlašování biometrikou. Jestliže váš počítač či notebook disponuje speciální kamerou RealSense či čtečkou otisků prstů, můžete se přihlašovat pouhým pohledem do kamery, resp. přiložením prstu. Pokud nemáte ani jedno, existuje zde možnost přihlašování PINem. Veškeré údaje jsou přitom ukládány lokálně.

Stejně jako u předchozích aktualizací, i zde platí, že Microsoft bude May 2020 Update uvolňovat postupně a k automatickému šíření dojde až v následujících měsících. Pokud ale chcete, můžete si již nyní ručně stáhnout ISO soubor , či vynutit aktualizaci skrze Windows Update, až bude dostupná.

Konec května je tu a Microsoft vypustil očekávanou aktualizaci Windows 10, May 2020 Update . Jedná se o první velký update pro tento rok, a tak přináší poměrně velký počet změn, většinou jsou ale spíš drobnějšího charakteru. Na větší novinky si budeme muset počkat minimálně do podzimní verze.

Herní panel Xbox ve Windows získal widgety . Již dávno se tak nejedná o pouhý pruh se zkratkami do nastavení. Překryvná vrstva nabízí nejen možnost chatu s přáteli, ale i ovládání zvuku a nově právě přidala podporu widgetů od třetích stran. Do budoucna se tak zřejmě dočkáme ještě zajímavějšího využití. Herní panel se skrývá pod zkratkou Win + G.

Novinku můžete zapnout či vypnout v rámci Zabezpečení Windows – Řízení aplikací a prohlížečů – Nastavení Ochrany na základě reputace. Volba by přitom měla být v základu zapnutá.

Součástí Desítek je i Zabezpečení Windows , což je jakýsi nástupce Windows Defenderu sloužící k ochraně počítače před viry apod. To se stará o pravidelné bezpečnostní kontroly, základní správu firewallu a další. Nově přibude i možnost blokování potenciálně nežádoucích aplikací . Samotný systém vám tak může zabránit stáhnout aplikaci s nízkou reputací, či ji zablokovat v systému, pokud ji už máte staženou.

Aplikace Váš telefon získala podporu zařízeních běžících na ARMu , což je například Surface Pro X od Microsoftu. Těch prozatím není mnoho, do budoucna ale budou přibývat. Novinka se tak dotkne minima uživatelů, samotná aplikace Váš telefon ale doznala řady vylepšení. Kromě lepšího vzhledu se například naučila odpovídat na notifikace z telefonu , ne je pouze pasivně zobrazovat.

Kalkulačka podporuje funkci always on top . Zapnete-li zmenšený režim, zůstane v rohu připnutá a vždy viditelná i nad jiným aktivním oknem. Novinek se dočkal i Poznámkový blok , který podporuje zoomování a lepší hledání a nahrazování.

Letos vyšla plná verze prohlížeče Edge postavená na Chromiu a Microsoft od té doby nelení a pilně připravuje další a další novinky. Jednou je i vylepšení práce s pamětí , která dorazí spolu s aktualizací May 2020 Update. Podle interních testování se využití RAM oproti předchozí verzi Windows snížilo o 27 %. Microsoft zde totiž využívá výhod segment heap , které je standardně u UWP (tedy moderních aplikací).

Veškeré podrobnosti pro vývojáře Microsoft shrnuje na svém blogu , kde uvádí i detaily podpory Dockeru a plány do budoucna.

WSL 2 zatím bohužel nepodporuje grafické rozhraní pro běh linuxových aplikací nebo hardwarovou akceleraci GPU, na obojím se ale pracuje a Microsoft by vše rád přinesl v nadcházejících verzích Windows.

Největší změnou pro vývojáře a pokročilé uživatele je přítomnost Windows Subsystem for Linux 2 (zkráceně (WSL 2) s upraveným linuxovým kernelem. Vše je navíc open source a tak vývojáři mohou vytvářet vlastní WSL kernel a přispět se změnami.

Vylepšení pro usnadnění přístupu

Microsoft se dlouhodobě zaměřuje i na zlepšení systému pro ty uživatele, kteří využívají funkcí pro usnadnění přístupu. Jednou z takových je třeba možnost úpravy a zvětšení kurzoru myši. K tomu se nyní přidává i úprava textového kurzoru pro lepší orientaci.



Nově bude možné změnit vzhled textového kurzoru.

Novinek se dočká též lupa, kde je nejzásadnější novinkou schopnost převodu textu na řeč. Díky ní je možné nechat si předčítat text v prohlížečích Edge, Chrome a Firefox, v textovém editoru Word či aplikacích Outlook a PowerPoint. Nechybí ani podpora černého režimu a tlačítek ovládání médií pro pozastavení předčítání či přeskakování mezi větami.

Aplikace předčítání si pak připravila přirozenější hlas, podporu prohlížeče Firefox a spoustu dalších novinek, které by měly značně usnadnit používání. Velkou změnou je pak to, že program při předčítání zpracovává celé věty, ne jen slova, což by mělo vést právě k přirozenějšímu projevu.

Co nás čeká na podzim? Na to se podíváme na následujícím listu.