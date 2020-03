Windows 10 mají miliardu zařízení. O dva roky později, než Microsoft plánoval

Microsoft dnes oznámil, že se mu podařilo dosáhnout vytyčeného cíle – miliardy aktivních zařízení se systémem Windows 10. Stalo se tak přibližně o dva roky později, než firma původně zamýšlela.

Původní plány s Desítkami byly odvážné – v roce 2015 Microsoft počítal, že Windows 10 získají miliardu aktivních uživatelů do dvou až tří let. Pomoci měl jak upgrade zdarma, tak i mobilní sekce či třeba Xbox. V průběhu let se ale situace značně změnila a byť systém nabral na oblibě, po skončení upgradu zdarma se růst značně zpomalil.

Růstu nepomohl ani konec mobilní verze – Windows 10 Mobile se neuchytily a Microsoft je ve finále ukončil.

Později firma od původního časového plánu ustoupila, přesto ale miliarda zůstala vytyčeným cílem. K jeho překročení došlo oficiálně nyní, jak se pochlubila na svém blogu. Uživatelé se přitom nacházejí v rámci 200 zemí a 17,8 milionů je registrovaných v programu Windows Insider, skrze který je možné testovat chystané novinky a pomoci s hledáním chyb.

Oznámení přichází jen pár měsíců po tom, co skončila podpora Windows 7 – masivně populárního systému, který si získal značnou oblibu jak mezi běžnými uživateli, tak i podniky, které až nyní pomalu, s hrozbou neaktualizovaného systému, přechází na novější verze. Microsoft se zde dokonce chlubí, že 100 % firem z žebříčku Fortune 500 (ten sestavuje časopis Fortune a obsahuje 500 amerických firem seřazených dle obratu) využívá právě Windows 10.

